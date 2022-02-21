吳彥祖帶妻女 金山參加春節花車巡遊

吳彥祖被爆帶著家人參加舊金山華人 街頭巡遊活動。（取材自微博）

有網友近日發帖表示，在美國舊金山 偶遇港星吳彥祖一家三口。吳彥祖穿戴中國傳統服飾，胸口別著一朵紅花，坐在敞篷車上，笑得相當開心，而他的妻子跟女兒同在車裡，一家三口罕見同框。

鳳凰娛樂報導，網友沒有說清楚照片在什麼時候拍攝，但她標註了幾個話題，分別是：吳彥祖近照舊金山遊行 、2022春節…，由此推測，這可能就是最新的照片，吳彥祖一家人參加的可能是舊金山華人春節街頭巡遊。

據媒體報導，美國舊金山唐人街19日舉辦虎年新春花車巡遊活動，網友透露，吳彥祖是官方推選出來的「大禮官」。

此前，唐人街的春節遊行已經因為疫情 停辦兩年。

據報導，從圖片可見，吳彥祖一家特別投入春節活動，特別是阿祖，車身貼有「吳彥祖大元帥」英文字樣，端坐的姿勢，感覺像是舊金山的「話事人」。

吳彥祖的太太Lisa跟女兒吳斐然坐在一起，Lisa沒有穿傳統服飾，她打扮比較休閒，反而小女孩穿了一件鮮豔的旗袍，露出正臉，雖然她戴著口罩，還是能夠看出顏值非常高。

出生於2013年5月的吳斐然快要滿9歲了，她的混血外貌更偏向媽媽，頭髮顏色有點淺，她剪了齊劉海，頭髮好像也短了，以前她每次露面都長髮及腰，這天的髮型是娃娃頭，顯得俏麗可愛。