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陳魯豫頭髮凌亂瘦到憔悴 51歲被看成70歲

娛樂新聞組／綜合報導
久未出鏡的陳魯豫，被網友發現，看起來又瘦了不少。（取材自微博）
久未出鏡的陳魯豫，被網友發現，看起來又瘦了不少。（取材自微博）

知名主持人陳魯豫近日罕見出鏡，為尋子父母發聲。許久未露面的她看起來又瘦了不少，用骨瘦如柴這個詞來形容都不誇張。

蓋飯娛樂報導，視頻中陳魯豫還是留著標誌性的娃娃頭和厚厚的齊劉海，穿著一件粉色的小香風外套，顯得整個人知性優雅。

但不知是沒來得及打理頭髮，還是特地是這個風格，陳魯豫最外面的頭髮並沒有整齊地貼在耳邊，而且凌亂地散著，彷彿剛從床上睡醒一般。有網友指責她髮型太潦草，不尊重觀眾，甚至還有網友犀利吐槽她彷彿剛從外地流浪回來一樣。

陳魯豫從當節目主持人，出現在鏡頭前的那一刻起，一直都是瘦骨嶙峋的狀態，在大眾印像中她幾乎沒有胖過。沒想到她現在更瘦了，臉上眼袋明顯，加了濾鏡都遮掩不出皺紋，整個人越發憔悴。

據報導，她脖子上的骨頭根根分明，每次一說話骨頭就凸出來，皮包骨一般。因為太瘦，顯得更加蒼老。以至於評論區裡有網友以為陳魯豫已經70多歲了。事實上，她今年才51歲，還不到退休年齡。

雖然評論區裡爭議頗多，但也有不少喜歡陳魯豫的觀眾，問她為什麼好久沒有露面了，希望她趕緊出山錄節目。

其實陳魯豫這兩年一直沒有停止工作，比如她的短視頻帳號一直都在更新，基本上都是講一些電影或者人生經歷。

只不過她確實很少再錄節目，除了「魯豫有約」外再也沒有什麼讓人記憶深刻的代表作。

退休 電影

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