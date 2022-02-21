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明道罵調皮童星髒話 影片外流網友卻力挺

娛樂新聞組／綜合報導
明道(右)在拍賀年影片時，面對調皮童星忍無可忍，髒話脫口而出，場面尷尬。（取材自微博）
明道(右)在拍賀年影片時，面對調皮童星忍無可忍，髒話脫口而出，場面尷尬。（取材自微博）

台灣藝人明道到大陸發展已逾十年，陽光帥氣的形象深受大陸網友喜愛，但近來卻傳出他對著小童星發飆，甚至還當場對她說出：「媽的，不要浪費我時間」、「等妳玩完了再拍」，場面一度尷尬；而小童星的媽媽更截錄影片放上網，控訴「明道沒有耐心」，豈料網友們紛紛出面聲援明道。

噓！星聞報導，明道近來與「夏末初見」的演員們一同拍攝新年祝賀影片，但過程中小童星一直在玩耍不受控制，還一直擋住女星黃奕的臉，說台詞時也與大家不同步，即便黃奕提醒小童星她仍舊不理會。過程中，明道見狀則突然說出「媽的，等你玩完再錄」、「不要浪費我時間」，接著看了一眼小童星便起身離開，場面相當尷尬。隨後，明道回來後，小童星立刻乖巧許多，並乖乖配合拍攝工作。

日前，小童星的媽媽將當天的過程截錄影片放上網，控訴「明道沒有耐心」，影片一出卻引來眾多網友聲援明道。雖然有網友認為明道是大人應該禮讓小孩才對，但大部分網友卻質疑小童星媽媽的意圖，紛紛聲援明道：「現在讓熊孩子出來撈金，不能適應工作就別接吧」、「孩子媽媽自己不教育，發出來打算引導什麼呢」、「可是完整的視頻是小女孩一直在鬧騰很久ng很多次...」、「啊可是我覺得這小女孩也有點沒禮貌哎」、「要是我一定當場發飆，明明不小了，又不是聽不懂話的年紀」、「我都想幫明道罵她」、「家長發出來，是想讓我們幫她教育小孩子嗎」。

另據網易娛樂報導，對此，明道透過經紀人回應稱：「 首先我要說，真不太記得細節了，只記得剩幾天殺青，所有人都在跟時間賽跑，大夥很疲憊、都在體力不支的邊緣，而小朋友的配合度實在不太理想。但不管現場是否有人能幫忙跟小朋友溝通，都不應該情緒用詞。我也是新手爸爸，也正在學習跟孩子溝通，各位若有好方法，也希望能教教我，謝謝大家。」

對於被質疑脾氣差罵合作夥伴黃奕，經紀人透露明道私下和黃奕是好友，並沒有不愉快，並認為影片是被剪輯過的。

明道在拍賀年影片時，面對調皮童星忍無可忍，髒話脫口而出，場面尷尬。（取材自微博）
明道在拍賀年影片時，面對調皮童星忍無可忍，髒話脫口而出，場面尷尬。（取材自微博）

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