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李玉剛為羽生結弦寫歌 上線1天觀看破千萬

娛樂新聞組／綜合報導
李玉剛為羽生結弦寫了一首歌，但網友反應不一。（取材自微博）
李玉剛為羽生結弦寫了一首歌，但網友反應不一。（取材自微博）

中國藝人李玉剛近日在微博發文，透露他為日本男子花式滑冰選手羽生結弦真誠地寫了一首歌，歌名為「羽生」，讚美所有給予世間美好的人，讚美所有努力拚搏的人！讚美萬事萬物，化羽而生。「羽生」上線不到一天，該影片的觀看次數已將近1800萬，「李玉剛羽生結弦」也登上熱搜。

綜合媒體報導，許多網友紛紛讚美「夢幻聯動」、「這歌詞也太絕了吧」、「真想讓羽生本人也聽看看」、「這是和羽生結弦夢幻聯動啦！」、「幸得識卿桃花面，從此阡陌多暖春，這句話，對於您和羽生結弦都適用。」

但也有人質疑李玉剛在「蹭熱度」，認為整首歌很敷衍，反應相當兩極。

據報導，李玉剛在微博發文表示，自己曾在電視中看到羽生結弦的花滑表演，被央視解說詞和羽生的表演所打動：「中國是詩的國度。從央視體育頻道陳瀅的解說中，我得以更多地去了解這個給人帶來無限美感與力量的少年。」

擅長反串類表演的李玉剛，2006年憑藉選秀節目「星光大道」獲得年度季軍出道。在2016年出道十周年的演唱會上，他除了以女聲京劇唱腔及古裝扮相演唱「國色天香」、「新貴妃醉酒」等經典曲目，並首次獻唱中華百家姓歌曲「李」。

李玉剛2008年曾被聯合國授予「世界和諧大使」稱號。2009年曾赴澳洲雪梨歌劇院演出，成為繼宋祖英後，中國第二位登上雪梨歌劇院舞台，也是第一位獲此殊榮的演員。

羽生結弦 歌劇 微博

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