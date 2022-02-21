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宋佳演女強人 就怕演成膚淺女霸總

娛樂新聞組／綜合報導
宋佳飾演的陳開怡是專業能力極強的領導。(取材自微博)
宋佳飾演的陳開怡是專業能力極強的領導。(取材自微博)

電視劇「盛裝」近日熱播，劇中「陳開怡」的飾演者宋佳近日接受媒體線上群訪，她表示，希望通過陳開怡一角，向觀眾傳遞職場女性的美麗與力量，並希望「成為像陳開怡一樣的人」。

劇中，陳開怡是專業能力極強的領導，專注工作，對事不對人，同時具備人文關懷精神。宋佳十分欽佩這類女性：「她把自己活成了孤獨的戰士，是一位內心有力量、堅持近乎偏執的理想主義者。她運籌帷幄、智慧深沉、掌控全局、無比坦蕩、尊重對手。」

網易娛樂報導，「盛裝」播出後，有觀眾發覺宋佳說台詞時調整了聲線、壓低了聲音。實際上，這是宋佳的特別設計，「我平時觀察有氣場的人講話，聲音相對小、語速比較慢，但話都講得很清楚。我為陳開怡設計的講話方式和節奏就是不怒自威，不一定非得大聲嚷嚷、拍桌子，小聲講話一樣能有氣場和壓迫感。」

由於自身性格與角色反差明顯，為了在三個月的拍攝周期內始終維持陳開怡的氣場，宋佳感到不輕鬆，「我是東北人，說話聲挺大的，而且喜歡嘻嘻哈哈。但是陳開怡身上則帶著強勢之下的分寸感，我得拿捏好，得讓觀眾理解她。我不能為了要氣場而演氣場，如果演成一個霸道女總裁，就太膚淺了。」

宋佳還透露，得知袁詠儀飾演肖紅雪後，十分開心，宋佳說，「我看過很多她的經典電影。聽說是她和我演對手戲，我心裡的石頭落地了。」

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