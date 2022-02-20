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汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」

娛樂新聞組／綜合報導
張穎穎、汪小菲疑似穿情侶裝，引發網友議論。（取材自微博）
張穎穎、汪小菲疑似穿情侶裝，引發網友議論。（取材自微博）

汪小菲大S離婚後，屢屢傳出早已婚內出軌，前段時間狗仔頻繁拍到他和緋聞女友張穎穎在一起的畫面，甚至兩人還同遊三亞，不過對於這段關係，汪小菲矢口否認，母親張蘭更是多次強硬反擊，只是網友對他們母子說法抱持懷疑態度，近日張穎穎又被翻出和汪小菲穿同款外套，被質疑是在悄悄曬恩愛。

有網友發現張穎穎曾曬出身穿「Canada Goose」品牌的卡其色羽絨外套，巧的是，汪小菲也有同一款，加上兩人目前的關係曖昧，很難不讓人聯想為情侶裝，網友忍不住吐槽：「兩人穿同款了，好巧喔！」

另外也有網友無奈搖頭：「明知道很多人在拍他和張穎穎，就不能避避嫌嗎？媽媽天天替他闢謠，他三天兩頭被拍。」不過也有網友認為一件外套代表不了什麼，經典款任何人都能穿。

部分網友認為張穎穎和汪小菲近來緋聞不斷，雖然否認卻又有許多刻意營造話題的狀況發生，現在又出現同款羽絨衣，紛紛表示不滿「張穎穎又想幹嘛？穿情侶款又要獨自官宣了」、「一邊我跟他沒關係，一邊又展示給別人看，這個女人很有心機，總想炒作」，但也有人認為同品牌服裝並不能代表什麼，「真相只有自己知道」、「可能只是巧合」。

有網友說，張穎穎表面上否認與汪小菲的戀情，背地裡宣示戀情動作不斷，汪小菲到海南度假，她就直播透露人在海南島，之後還發文「汪小菲跟我沒有任何關係，他跟很多女孩都有關係」，之後秒刪文，儘管她喊被盜帳號，也沒人信。

汪小菲 緋聞 大S

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