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沈殿霞去世14年 鄭欣宜PO照思母難掩落寞

娛樂新聞組／綜合報導
鄭欣宜發文悼念母親沈殿霞去世14周年，並PO出昔日舊照。（取材自微博）
鄭欣宜發文悼念母親沈殿霞去世14周年，並PO出昔日舊照。（取材自微博）

34歲香港星二代女星鄭欣宜是已故巨星「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒，沈殿霞生前立下遺囑，要求鄭欣宜要到35歲才能動用她留下的6000萬港幣（約772萬美元）遺產，而19日正是肥肥去世滿14年的日子，鄭欣宜特別PO出昔日舊照，吐露思念母親的心聲。

鄭欣宜發文悼念母親沈殿霞去世14周年，並PO出昔日舊照。（取材自微博）
鄭欣宜發文悼念母親沈殿霞去世14周年，並PO出昔日舊照。（取材自微博）

鳳凰娛樂報導，鄭欣宜回憶自己小時候很頑皮，從昔日照片可以看到她6歲到13歲時拍的照片，表情都古靈精怪，她坦言愛做鬼臉是要掩飾對自己外表的不滿，安安靜靜、正正經經當乖乖女也是一種掩飾。因為過去她只要跑來跑去、坐不安穩時，媽媽就會吆喝一句「鄭欣宜」或是一個嚴厲眼神，她就會靜止下來，而她只要做錯事，被媽媽處罰，開始感到內疚了後，媽媽會叫她「過來，親親」，然後跟她說錯在哪個地方，並解釋「其實打我她會比我更痛」。

鄭欣宜感慨：「今年35歲了。她都走了14年了。人越大越珍惜她那種不離不棄，無論我有多壞，無論我有多讓她失望，到頭來她都會叫我過來，然後親親我。」現在，如果能找到像母親一樣，對她不離不棄，好壞都接受，在任何情況最終都能對她說「過來，親親」的人就好了，最後她也難掩落寞，表示「我仍會等」。

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