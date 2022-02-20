資深港星挺過車禍意外息影 今成億萬富豪曝豪宅海景

張兆輝有投資眼光。(取材自微博)

59歲的港星張兆輝出道至今參演過逾150部影視作品，其中電影 以杜琪峯執導的「大隻佬」、「大事件」、「黑社會」受影迷喜愛，近日他在微博分享「居家抗疫日記」，也意外曝光自家豪宅的無敵海景，令人稱羨。

張兆輝近年在中國大陸發展，今年過年回香港 過，但因為疫情嚴峻都在家，他連日來分享居家抗疫日記，不僅親自下廚，還分享和愛犬互動的可愛影片，也意外在畫面中曝光自家豪宅看出去的無敵海景。此豪宅是他在2010年斥資2236萬港幣（約287.8萬美元）連車位買入，現在已升值到約4870萬港幣（約626.8萬美元）。

張兆輝豪宅看出去的無敵海景。(取材自微博)

其實張兆輝多年來深信買磚頭才是王道，2005年他開始投資物業，以653.8萬港幣（約84.1美元）買下香港馬鞍山的「翠擁華庭」一個特色戶，在2019年以1700萬港幣（約218.8美元）賣出，賺逾千萬元！眼光獨到的張兆輝在北京 、英國也都有置產，而他的太太的美容生意也經營得非常好，在海外都有開設分店，可說是演藝圈中的億萬富豪。

張兆輝豪宅看出去的無敵海景。(取材自微博)

張兆輝入行初期都是擔任跑龍套的小角色，在戲劇「黃金十年」演男主角，正當事業起飛卻發生車禍事件意外，他大受打擊，不得不讓他息影幾年，當時一度有消息指他患上了抑鬱，經過一段時間，他在去年的大陸訪談中提到，幸好有了家庭同小朋友之後，讓自己重新振作。他不僅拍戲，也積極進軍電影，2014年他憑「恐怖在線」榮獲兩個美國影展的最佳男主角殊榮，成為雙料影帝。