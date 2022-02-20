周揚青開箱豪宅高科技健身房 網友：貧窮限制了想像

周揚青的健身房中不乏高科技產品，令網友直呼「貧窮限制了我的想像」。(取材自微博)

羅志祥舊愛、知名網紅周揚青 家境富裕，她除了愛在社交網上分享她的美照之外，還經常大曬她的超級豪宅，近日，她應粉絲要求，以影片形式開箱自家健身 房，不但曝光客廳的高級裝潢全貌，健身房中的各種高科技產品也令網友直呼「貧窮限制了我的想像」。

香港01報導，周揚青日前於小紅書PO了家中健身房的影片，並寫道：「千呼萬喚的Roomtour來咯」，片中她逐一介紹這間私人健身房的設備，又強調所有物品都是她家真金白銀買回來的，謝絕賣廣告。

根據目測，她的健身面積有一千呎，房內擺放了鋼琴、多張化妝台、兩張豪華太空艙按摩椅，以及一部騎馬機等，還畫分了不同區域。在瑜伽區擺有一面全身大鏡，鏡子最特別之處是有高科技電子跳舞老師指導，令人大開眼界。

網民看完周揚青的健身房都大為讚嘆，紛紛留言表示：「間房大過我間屋」、「富婆就是這樣吧」、「這根本是健身室」、「你的家真是超級大」、「羨慕哭了」、「有錢真好」、「貧窮限制了想像」。

據悉，周揚青爸爸是一間國企的老總，身家過百億，他在周揚青32歲生日時送了一幢別墅給寶貝女兒。其實，周揚青先前亦曾曝光過豪宅的星空電影院 等其他設施，相當奢華。