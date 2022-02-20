劉濤、陳赫 詮釋「中國式親情」引熱議
由劉濤、陳赫、楊玏、張嘉倪、倪大紅等人主演的輕喜劇「假日暖洋洋2」正在播出，該劇對中國傳統家庭關係、親情關係進行了細緻刻畫和描寫，因此引發觀眾強烈共鳴和熱議。
中華網報導，「假日暖洋洋2」的劇情由三個具有代表性的女性角色視角展開——靠自身努力成為大都市精英的程蔓（劉濤飾），當演員失意後回老家開民宿的程菽，以及大學即將畢業、對未來迷茫無助的程淼。她們以過年為由匯聚東北老家，一個位於哈爾濱附近的亞布力小鎮上，由此牽出的家庭矛盾一觸即發。
除了對親情關係的描摹和勾勒外，該劇還以多重視角切入，反映了當下年輕群體的情感、職業的選擇。
陳赫飾演的孔令麒創業屢次失敗，卻依然鬥志昂揚，他堅信「我命由我不由天」，在企業遇到危機時能勇敢擔當，來到東北尋找出路。
除了搞笑劇情，也有不少網友都是衝著倪大紅而來。這一次，倪大紅出演了與「蘇大強」完全相反的「護女狂魔」的父親。
此外，該劇無厘頭橋段雖頻頻出現，但在喜劇外衣下包裹了人與人之間親情、友情、愛情的思考和啟發，接地氣的表達形式切中直關當下的社會議題，傳遞歡樂的同時昇華積極向上的心靈能量。
上一則
汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」
下一則
FB留言