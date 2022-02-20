我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

劉濤、陳赫 詮釋「中國式親情」引熱議

娛樂新聞組／綜合報導
劉濤(左)、陳赫在新劇中有精采對手戲。(取材自微博)
劉濤(左)、陳赫在新劇中有精采對手戲。(取材自微博)

劉濤、陳赫、楊玏、張嘉倪、倪大紅等人主演的輕喜劇「假日暖洋洋2」正在播出，該劇對中國傳統家庭關係、親情關係進行了細緻刻畫和描寫，因此引發觀眾強烈共鳴和熱議。

中華網報導，「假日暖洋洋2」的劇情由三個具有代表性的女性角色視角展開——靠自身努力成為大都市精英的程蔓（劉濤飾），當演員失意後回老家開民宿的程菽，以及大學即將畢業、對未來迷茫無助的程淼。她們以過年為由匯聚東北老家，一個位於哈爾濱附近的亞布力小鎮上，由此牽出的家庭矛盾一觸即發。

除了對親情關係的描摹和勾勒外，該劇還以多重視角切入，反映了當下年輕群體的情感、職業的選擇。

陳赫飾演的孔令麒創業屢次失敗，卻依然鬥志昂揚，他堅信「我命由我不由天」，在企業遇到危機時能勇敢擔當，來到東北尋找出路。

除了搞笑劇情，也有不少網友都是衝著倪大紅而來。這一次，倪大紅出演了與「蘇大強」完全相反的「護女狂魔」的父親。

此外，該劇無厘頭橋段雖頻頻出現，但在喜劇外衣下包裹了人與人之間親情、友情、愛情的思考和啟發，接地氣的表達形式切中直關當下的社會議題，傳遞歡樂的同時昇華積極向上的心靈能量。

劉濤 民宿

上一則

汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」

下一則

周揚青開箱豪宅高科技健身房 網友：貧窮限制了想像

延伸閱讀

長陰蝨怕影響生育力 22歲男治療4小時被收7萬元

長陰蝨怕影響生育力 22歲男治療4小時被收7萬元
曼谷英文從Bangkok正名 原本泰文翻成中文有79字

曼谷英文從Bangkok正名 原本泰文翻成中文有79字
南加聯盟 線上迎冬奧、賀新春

南加聯盟 線上迎冬奧、賀新春

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

2022-02-17 13:54
資深綜藝主持人巴戈因胰臟癌病逝，享壽67歲。本報資料照片

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

2022-02-16 10:02

超人氣

更多 >
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說
亞裔女隆胸亡 科州亞裔醫師、麻醉護士同被控罪

亞裔女隆胸亡 科州亞裔醫師、麻醉護士同被控罪
勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效