鍾楚紅62歲曬氣質美照 慶生花束堆成山

淡出影壇多年的鍾楚紅日前過62歲生日。（取材自微博）

淡出影壇多年的鍾楚紅（紅姑）專注於生活，忙著和好友聚會、爬山，偶爾出席活動。日前她迎來62歲生日，並在微博 曬出近照，感謝親朋好友、粉絲的祝福；只見她收到的花束、花籃多到堆成山，網友也讚她氣質美貌依然，魅力不減。

鍾楚紅日前生日收到許多鮮花祝賀，她在微博發表感謝文寫道：「每年生日都收到大家滿滿的祝福，非常感恩！今年的願望，願大家平安。」粉絲也留言祝福，大讚紅姑是「女神」。

淡出影壇多年的鍾楚紅日前過62歲生日。（取材自微博）

鍾楚紅於1979年參選港姐，雖然只獲得第四名，但之後參演電影公司垂青，展開演藝生涯。鍾楚紅在鏡頭前風情萬種，不只迷倒大批觀眾，連張國榮都曾公開稱讚她：「鍾楚紅太美了，美到就算演戲有一點點瑕疵、犯了一點點錯，你都會原諒她。」她成為80年代灸手可熱的花旦之一，當年與林青霞、張曼玉 及梅艷芳被合稱為「霞玉芳紅」，更有「香港瑪麗蓮夢露」之撐。

鍾楚紅1991年嫁給廣告才子朱家鼎後淡出演藝圈，2007年朱家鼎因大腸癌病逝，鍾楚紅也沒有再婚打算。據知，鍾楚紅早年靠投資房地產 獲利不少，目前有三套房地產，總值超過1億港元（約1281萬美元），生活無憂。