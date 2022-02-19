許冠傑、郭富城為香港抗疫出力 捐2000份新冠檢測劑

郭富城捐出2000套新冠病毒快速測試套裝。 （中新社）

香港 近期疫情 失控，不僅多間銀行傳出確診案例而關閉分行或調整營業時間，民眾也掀起囤貨潮，許多超市貨架才剛補貨就立刻被搶空。在人心惶惶之下，演藝圈眾星選擇出一份力，有的拍影片鼓勵民眾，有的分享自身居家防疫的心情，與大眾形成共鳴，歌神許冠傑與天王郭富城更捐出4000套新冠病毒快速測試套裝，贈送到慈善機構及基層市民。

綜合媒體報導，許冠傑先前就在網路開直播，為香港民眾打氣，之後郭富城也舉行網上慈善直播，為專業舞蹈員及電影幕後基層工作者籌募抗疫經費，並坦言是受到許冠傑的啟發。兩人近日更身體力行支持香港抗疫，各捐出2000套新冠病毒快速測試套裝，加上港鐵前主席長女劉馬露明等公眾人物，合共捐出7000套快速測試套裝，將交到慈善機構及基層市民手中。

此外，人氣男團「MIRROR」將擔任抗疫大使，拍攝宣傳片鼓勵市民居家抗疫；他們的經理人花姐（黃慧君）也感謝醫護人員付出。

而演員李璨琛目前身兼電視劇「心靈師」監製，表示疫情肆虐之下為顧及台前幕後健康，目前改於室內取景，待疫情緩和才補拍外景。他說：「我們拍文戲為主，製作費暫時受控沒超支。我每天收工後會做檢測 才回家，防止病毒傳染女兒Lucy。」他也提到3歲的Lucy現在都居家上網課和活動，也快悶得喘不過氣。他最近考慮帶Lucy接種疫苗，但擔心人多排隊有感染風險。

而名主持人薛家燕則呼籲大眾全力響應抵抗疫情，減少出門聚會。她透露自己已經五、六天沒出門，加上家中有兒童，因此格外小心、加強家居清潔衞生，外出一定要戴口罩，甚至戴兩層。