王菲52歲燦笑代言內衣 纖腰被讚「人間仙女」

王菲代言內衣品牌。（取材自Instagram）

華語歌壇天后王菲 已經52歲，但緊緻臉龐和纖細身材讓人完全看不出她已經年過半百。前年，王菲更以天價接下中國內衣品牌代言，近日最新的形象廣告曝光，只見她自信微笑、舞動，讓網友直誇她是「人間仙女」。

王菲2020年接下內衣品牌的全球代言人，近日公開新宣傳照，不同於模特兒單穿內衣入鏡，王菲身穿白色絲綢睡袍、內搭背心入鏡，露出燦爛的笑容自在舞動；露出性感鎖骨，還有纖細螞蟻腰，渾身散發天后仙氣。

據港媒報導，她此次再度接下品牌代言，續約價碼高達3000萬人民幣（約473萬美元）。

王菲現年52歲，氣質和體態卻震撼網友，大讚「完全不像52歲」、「根本是仙女」、「不用露就很性感，女人味十足啊」，不過，也有網友開玩笑道：「家規有多森嚴。」

王菲近年鮮少公開露面，除了2021年底有被中國狗仔捕捉到在戶外的身影，幾乎沒有傳出新作品計畫。而她上一次公開「現身」是2021年9月出席中秋晚會，男友謝霆鋒 是晚會主持人，掀起各界高度期待，不過最後是採取預錄，並未真正同台。

許多網友對於王菲淡出歌壇多年都深感惋惜，至今都紛紛敲碗求她復出，「楊過等小龍女也才16年，我等王菲的新專輯也16年了」、「菲迷盼望何時能成真」。