我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

「最窮影帝」結束12年婚 因拒接爛戲曾送外賣為生

娛樂新聞組／綜合報導
富大龍8歲就出道，後憑「天狗」獲得金雞獎影帝。（取材自微博）
富大龍8歲就出道，後憑「天狗」獲得金雞獎影帝。（取材自微博）

華與娛樂圈近來似乎陷入離婚潮，繼大S和汪小菲、王力宏李靚蕾黃曉明與Angelababy後，近日號稱「中國最窮影帝」的富大龍，也宣布和演員妻子饒敏莉結束12年婚姻。

綜合媒體報導，富大龍透過個人微博發布聲明，宣布與演員饒敏莉離婚。據悉，富大龍2007年因化妝師介紹與饒敏莉開始交往，2010年初領證結婚。如今12年婚結束，富大龍聲明中說，會選擇公開說明是為了給雙方家人和親友一個交代，也懇請外界尊重兩人的決定，「一切更美好，彼此珍重」。網友對此表示：「看過他很多劇，這年頭離婚也正常，好聚好散吧」、「整整12年，虎年結虎年離」。

饒敏莉與富大龍官宣離婚。（取材自微博）
饒敏莉與富大龍官宣離婚。（取材自微博）

46歲的富大龍8歲出道，因演出「少年彭德懷」獲第6屆金雞獎「最佳兒童片獎」，又因「天狗」獲得第26屆金雞獎的「最佳男主角獎」。不過，富大龍演技雖好但作品量不多，傳聞是因為他對自己要求極高，寧可將片酬往外推，也不願意接爛戲自貶身價。

先前港媒報導，富大龍拍戲重質不重酬勞，且拒絕各種廣告代言，專心成為好演員，不願過度曝光。先前沒作品拍時，他便靠兼職老師和時薪約3元人民幣的外賣工作為生，最長3年都沒戲拍。

但富大龍受訪時否認澄清，當外送員是20多年前體驗生活的經歷，也不願接受「最窮影帝」的標籤，表示自己只是得過幾次最佳男演員獎，不代表終身是「電影的皇帝」。

李靚蕾 黃曉明 王力宏

上一則

吳宗憲「玩很大」 啃甘蔗咬斷門牙

下一則

黃曉明慰勞員工「休息室抽獎」 10分鐘灑5萬

延伸閱讀

李靚蕾交7新證據爭小孩 與王力宏3.4線上辯論

李靚蕾交7新證據爭小孩 與王力宏3.4線上辯論
李靚蕾不交證據恐面臨刑罰 再控王力宏不付撫養費

李靚蕾不交證據恐面臨刑罰 再控王力宏不付撫養費
李靚蕾透過律師發聲明 槓王力宏：請法院酌定親權行使

李靚蕾透過律師發聲明 槓王力宏：請法院酌定親權行使
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
楊冪再度披上白紗。（取材自微博）

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

2022-02-09 02:24

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議