「最窮影帝」結束12年婚 因拒接爛戲曾送外賣為生

富大龍8歲就出道，後憑「天狗」獲得金雞獎影帝。（取材自微博）

華與娛樂圈近來似乎陷入離婚潮，繼大S和汪小菲、王力宏 和李靚蕾 、黃曉明 與Angelababy後，近日號稱「中國最窮影帝」的富大龍，也宣布和演員妻子饒敏莉結束12年婚姻。

綜合媒體報導，富大龍透過個人微博發布聲明，宣布與演員饒敏莉離婚。據悉，富大龍2007年因化妝師介紹與饒敏莉開始交往，2010年初領證結婚。如今12年婚結束，富大龍聲明中說，會選擇公開說明是為了給雙方家人和親友一個交代，也懇請外界尊重兩人的決定，「一切更美好，彼此珍重」。網友對此表示：「看過他很多劇，這年頭離婚也正常，好聚好散吧」、「整整12年，虎年結虎年離」。

饒敏莉與富大龍官宣離婚。（取材自微博）

46歲的富大龍8歲出道，因演出「少年彭德懷」獲第6屆金雞獎「最佳兒童片獎」，又因「天狗」獲得第26屆金雞獎的「最佳男主角獎」。不過，富大龍演技雖好但作品量不多，傳聞是因為他對自己要求極高，寧可將片酬往外推，也不願意接爛戲自貶身價。

先前港媒報導，富大龍拍戲重質不重酬勞，且拒絕各種廣告代言，專心成為好演員，不願過度曝光。先前沒作品拍時，他便靠兼職老師和時薪約3元人民幣的外賣工作為生，最長3年都沒戲拍。

但富大龍受訪時否認澄清，當外送員是20多年前體驗生活的經歷，也不願接受「最窮影帝」的標籤，表示自己只是得過幾次最佳男演員獎，不代表終身是「電影的皇帝」。