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「盛裝」酒瓶砸客戶救女員工…袁詠儀：本色演出

娛樂新聞組／綜合報導
袁詠儀表示出演「盛裝」是想挑戰一下「心機女」角色。（取材自南方都市報）
袁詠儀表示出演「盛裝」是想挑戰一下「心機女」角色。（取材自南方都市報）

都市時尚職場劇「盛裝」聚焦一家頂尖時尚雜誌的內外危機，兩大「時尚女魔頭」——袁詠儀飾演的空降主編肖紅雷，與宋佳飾演的副總編陳開怡正面對決。「女王」級別的交鋒讓該劇迅速破圈。

蟬聯兩屆香港電影金像獎「最佳女主角」的袁詠儀已多年沒演電視劇，因為期待與鬼才導演五百、時尚icon宋佳的合作，加之從未飾演過「心機女王」，袁詠儀成功被「盛裝」吸引了。南方都市報導，接受專訪中，袁詠儀分享她與宋佳合作的感受：「跟宋佳對戲需要打醒精神，但又會很舒服，拍攝現場不會有那種要『鬥』的感覺，反而帶著對彼此的欣賞就會有火花。」

肖紅雪是一個人設複雜的角色，有手腕，會玩攻心術。袁詠儀說：「剛看劇本的時候，我感覺肖紅雪是有點『心機』的人。我沒演過壞人或充滿心機的角色，這次很想嘗試一下。」

新主編尚未正式入職，就來旁觀編輯部選題會的一幕戲，宋佳隱忍，袁詠儀圓滑，兩人暗藏機鋒的對白，一路火花帶閃電，網友紛紛喊「爽」。袁詠儀笑言：「每個人到了一個新環境，都希望找到自己的存在感。以前我看到這樣的情況，會忽視個人的做事能力，現在會留意對方的能力，當然也要告訴自己：人品最重要，旁門左道是走不遠的。」

袁詠儀和宋佳都是成熟穩健的實力派，兩人「飆戲」讓網友大呼過癮。戲內戲外，她們都被彼此吸引；袁詠儀坦言：「有時候我覺得我倆都蠻爺們的，剛演完溫柔的對手戲，導演一喊卡，我們都會忍不住笑場。」

劇情裡，肖紅雪的助理蔡菲在酒局上遭到猥瑣客戶的性騷擾，肖紅雪直接趕回去，一個啤酒瓶砸到男客戶頭上。陳開怡放下立場之爭，領頭掀起輿論戰營救肖紅雪，「盛裝」全體女性角色都站了出來。這一劇情引發觀眾大規模討論，肖紅雪的義氣之舉被贊歎是「girls help girls」，網友覺得這幕戲就是「靚靚本靚」。

談及這場戲時，袁詠儀直言：「很多人說這一段我是本色出演，對！我是絕對接受不了女性被傷害，我相信現實生活中如果出現這種情況，我應該也會這樣。但是不建議大家模仿，要見義智為，以暴制暴也是不對的。要相信用法律制裁他才是最好的方法。」

「盛裝」開播後，圍繞袁詠儀劇中造型、港式普通話等話題，一直被網友熱議。為了更好詮釋「時尚女魔頭」這一角色，袁詠儀表示一直在減肥：「當看到設計師準備的衣服時，我就不給自己吃太飽了，但減肥進度追不上拍攝進度，所以很痛恨自己是一個吃貨！」另一個被網友津津樂道的細節，是肖紅雪每次出場，必定手攜一個名牌包包，袁詠儀是眾所皆知的「包包控」，劇中出現的包包被粉絲們視作女王「私貨」。袁詠儀澄清道：「其實都是劇組提供的，不然我一定會把我的珍藏拿出來。」

時尚 導演 性騷擾

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