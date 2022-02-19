人間清醒…古力娜扎公開愛情觀 獲讚有理智的腦子

古力娜扎在電影「不要忘記我愛你」裡堅持愛著有失憶症的男主角。（取材自微博）

古力娜扎連日為電影 「不要忘記我愛你」宣傳；接受媒體訪問時，古力娜扎公開自己的愛情觀：真心愛一個人但前提要愛自己，而且要有理智的腦子，「時刻知道自己在做甚麼」。一番言論成為微博 熱門話題，獲讚「人間清醒」。

古力娜扎在電影中飾演的許星玥愛上有失憶症的男人陸堯（劉以豪飾），雖然對方不斷因為失憶症而忘記她，但她仍然堅持愛著他，勇敢為他一直愛下去，感動不少網友。

古力娜扎在電影中的人物設定是勇敢愛下去，現實生活中她則有自己一套愛情觀；香港 01報導指出，古力娜扎被問道：「永遠相信愛情和女孩子搞事業是矛盾的嗎？」她二話不說表示：「其實我想說，你永遠要相信愛情，然後也要去真心的愛一個人，但同時前提你要愛你自己，而且要有一個理智的腦子，就是你要時刻知道你現在在做甚麼。」

報導指出，古力娜扎說：「我覺得一個女孩子擁有愛情的同時，不能失去自己的事業，要有獨立的經濟能力，就算失去了這個男生，也可以不用害怕，因為你永遠可以靠自己。」

古力娜扎表示，遇到真心就去付出，不要有任何的顧忌；失去的那一刻肯定是難過痛苦的，「但是你夠獨立，然後有自己的事業，一切都不會有害怕的感覺，然後尋找一個更好的。」不少網友都非常認同她的愛情觀，直言古力娜扎不是戀愛腦，絕對是人間清醒。