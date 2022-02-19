我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

人間清醒…古力娜扎公開愛情觀 獲讚有理智的腦子

娛樂新聞組／綜合報導
古力娜扎在電影「不要忘記我愛你」裡堅持愛著有失憶症的男主角。（取材自微博）
古力娜扎在電影「不要忘記我愛你」裡堅持愛著有失憶症的男主角。（取材自微博）

古力娜扎連日為電影「不要忘記我愛你」宣傳；接受媒體訪問時，古力娜扎公開自己的愛情觀：真心愛一個人但前提要愛自己，而且要有理智的腦子，「時刻知道自己在做甚麼」。一番言論成為微博熱門話題，獲讚「人間清醒」。

古力娜扎在電影中飾演的許星玥愛上有失憶症的男人陸堯（劉以豪飾），雖然對方不斷因為失憶症而忘記她，但她仍然堅持愛著他，勇敢為他一直愛下去，感動不少網友。

古力娜扎在電影中的人物設定是勇敢愛下去，現實生活中她則有自己一套愛情觀；香港01報導指出，古力娜扎被問道：「永遠相信愛情和女孩子搞事業是矛盾的嗎？」她二話不說表示：「其實我想說，你永遠要相信愛情，然後也要去真心的愛一個人，但同時前提你要愛你自己，而且要有一個理智的腦子，就是你要時刻知道你現在在做甚麼。」

報導指出，古力娜扎說：「我覺得一個女孩子擁有愛情的同時，不能失去自己的事業，要有獨立的經濟能力，就算失去了這個男生，也可以不用害怕，因為你永遠可以靠自己。」

古力娜扎表示，遇到真心就去付出，不要有任何的顧忌；失去的那一刻肯定是難過痛苦的，「但是你夠獨立，然後有自己的事業，一切都不會有害怕的感覺，然後尋找一個更好的。」不少網友都非常認同她的愛情觀，直言古力娜扎不是戀愛腦，絕對是人間清醒。

電影 香港 微博

上一則

「盛裝」酒瓶砸客戶救女員工…袁詠儀：本色演出

延伸閱讀

冬奧／中國速滑電影 南韓選手淪「犯規王」被告上IOC

冬奧／中國速滑電影 南韓選手淪「犯規王」被告上IOC
吻戲太激烈？ 娜扎突推開劉以豪大口吸氣

吻戲太激烈？ 娜扎突推開劉以豪大口吸氣
扮蝙蝠俠太帥氣 羅伯派汀森：名模女友有「性奮」

扮蝙蝠俠太帥氣 羅伯派汀森：名模女友有「性奮」
敗在狗血劇情？ 愛情電影光耍浪漫不夠看

敗在狗血劇情？ 愛情電影光耍浪漫不夠看

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
楊冪再度披上白紗。（取材自微博）

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

2022-02-09 02:24

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議