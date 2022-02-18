唐嫣十多年前少女照被挖出 雅典奧運穿旗袍拉二胡

唐嫣在電視劇「燕雲台」中從少女演到老年。（取材自微博）

女星唐嫣在電視劇「燕雲台」中飾演「蕭燕燕」一角，從少女演到老年，讓她自嘆是年齡橫跨最大的一部戲，最近北京 冬季奧運 熱，唐嫣在2004年穿旗袍拉二胡參加雅典奧運閉幕式影片被挖出，照片中的她還是少女時代，呈現清秀佳人一面。

在「燕雲台」中，唐嫣飾演「蕭燕燕」是遼國宰相蕭思溫的三女兒，性格聰慧膽識過人，足智多謀的她也是歷史上有名的「蕭太后」。

唐嫣拍戲超級認真，她說，一知道要演出「燕雲台」就趕快去買原版小說 來看，小說超厚的四大本，她日夜猛K，沒幾天就讀完，現場對戲時也被發現手中劇本滿滿螢光筆註記，工作人員稱她是學霸級演員。在「燕雲台」中，唐嫣從少女演到老年，得自己揣測走過一生的心路歷程，她說，這真的只能靠自己去揣摩幻想，不知道自己老了往回看是否也是這樣的心情。

演出「燕雲台」時，唐嫣最喜歡穿搭配戲服的首飾，華麗首飾令人目不轉睛，讓她都好想問劇組看可否讓帶回家收藏。該劇遠赴內蒙草原取景，天氣驟變、白天夜晚溫差大，演員苦不堪言，沒拍戲時就見臨時演員們倒成一片，眼見劇組的辛苦，唐嫣在殺青時，還慰勞工作人員每人一大紅包，被誇「人真好」。