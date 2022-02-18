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許魏洲霸氣吻景甜 「每天要親我十次」

記者楊起鳳／綜合報導
景甜(右)幫許魏洲洗頭。（圖：愛奇藝國際站提供）
景甜(右)幫許魏洲洗頭。（圖：愛奇藝國際站提供）

由景甜和許魏洲主演的民國師生戀電視劇「流光之城」中，許魏洲飾演的名家少爺容嘉上對景甜飾演的家庭教師馮世真深情告白，霸氣地說：「從今以後，妳只准喜歡我一個人，妳每天至少要親我十次。」景甜則無奈回「你真的是我的罪。」兩人劇中充斥著滿滿的吻戲，雨中吻、轉圈吻、火車吻、床上吻等，許魏洲既霸道又癡情的吻技，讓網友直呼「許魏洲好會親」、「太撩人了」。

電視劇中，許魏洲在送景甜回飯店房間時，到了房門口，許魏洲依依不捨說：「妳還差我三個吻，我不想等到明天了。」接著甜吻景甜，兩人一路從門口激烈擁吻到床上，足足親了100秒，邊親邊互相解開衣扣，兩人一起溫存整晚，早上在床上互道早安。粉絲撒糖福利此時還沒結束，只見許魏洲半裸上身躺在浴缸裡，露出精壯臂膀，景甜則在一旁溫柔的幫他洗頭，兩人火辣又激情的互動，讓粉絲看了直呼臉紅心跳。許魏洲也自評容嘉上這個角色，「平時是小狼狗，見到景甜飾演的馮世真就是個小奶狗。」

談到這次在「流光之城」化身風流倜儻的富家貴公子，許魏洲表示，為了角色做的最大準備就是「減肥」，透露前一部戲是拍古裝劇「風起霓裳」，因為當時是在夏天拍了許多打戲，所以水喝得多、飯也吃得多，自然就變胖了。他笑說：「我心想這樣不行，容嘉上是軍校畢業的，又是玩世不恭的貴公子，不能太胖的，就積極減了肥。」他因此食量減半搭配運動，還笑稱拍「流光之城」時，到後面越拍越瘦。

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