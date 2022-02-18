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新劇拖欠工資？ 靳東氣炸親上火線：造謠無成本

娛樂新聞組／綜合報導
靳東、李小冉主演的電視劇「林深見鹿」被爆拖欠劇組幾百人的工資。（取材自微博）
靳東、李小冉主演的電視劇「林深見鹿」被爆拖欠劇組幾百人的工資。（取材自微博）

網爆由靳東、李小冉主演的電視劇「林深見鹿」拖欠劇組幾百人的工資，為了討要工資，數百人高舉橫幅、字牌抗議討薪，引發熱議。

網易娛樂報導，靳東發文回應稱：「莫名收到很多信息，說新戲剛殺青，怎麼就發生了這樣的問題，出了什麼問題呢？問題就是造謠無成本，哪怕是本末倒置，一隻蒼蠅叮了人，反怪人沒有被牠吸夠血這是何來的道理，愛護我的人總說不要理會，可吾認為不能容忍，一如2017年9月，不絕不！」

ETtoday報導，微博帳號「北京協拍演員公會」17日連發數則貼文，指控靳東身為一線演員電視劇大股東投資商，拖欠劇組數百人工資，演員費用未發，希望相關部門進行調查，貼文稱「對於北漂演員來說，幾千塊錢就是一個月的生活費，有的人可能房租都繳不起，跟劇組的有關領導聯繫，有關領導回覆自己的工資也沒發，討薪無門」，貼文並Tag男女主角、北京演員公會、廣電總局等相關單位，不斷往上告發。

最後，該帳號又發文，「因為財務那邊對接出了問題，有關負責人已經聯繫我了，所有的工資已經結算完了」，接著刪光所有貼文，並改掉帳號名稱「沒有錢還有心情刷微博」，爆料網友已經將微博帳號關閉，消失前曾回應網友質疑，「我們的目的是拿到工資，我們的工資有關部門已經給我們了。謝謝你的轉發，你也可以刪了吧。我們的目的已經達到了。」

蓋飯娛樂報導，「林森見鹿」的出品方是北京老有影視文化有限公司，以及浙江賢君影視文化有限公司。而浙江賢君影視文化有限公司正是由靳東百分之百持股，所以當劇組出現拖欠工資一事時，工作人員第一個想到的自然就是靳東了。

北京 微博 投資

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