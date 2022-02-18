轉戰內地當配角 港雙料視帝譚俊彥被爆參演「大古裝」

譚俊彥轉戰內地，被爆將參演TVB前金牌監製戚其義執導的新劇「隱娘」。(取材自微博)

香港 「雙料視帝」、影星狄龍兒子譚俊彥上個月出發到內地，為新劇開工做準備。譚俊彥日前在社交平台PO出近照，稱「當然是拍，大古裝。」據知他這次北上正是參演TVB前金牌監製戚其義執導的新劇「隱娘」。

香港01報導，據知「隱娘」是一部以中唐時期為背景的古裝懸疑劇，由戚其義擔任導演 ，而劇集日前已低調開鏡，從劇集官方微博 所見，由戚其義帶領的劇組身處長白山，照片中所見白雪茫茫，不少網民大讚劇組用心，加上過往戚其義的作品「創世紀」、「金枝慾孽」、「火舞黃沙」、「珠光寶氣」、「天與地」、「心戰」等都有口皆碑，這次推出新劇，自然備受期待。

其實，戚其義早在2012年就離開TVB，轉戰內地，但幾年來只拍了兩部劇，他曾在訪問中直言在內地拍劇經常出現演員主導套戲的情況，甚至開不開得成戲都由演員決定，導演的地位及決策權大打折扣。

早前有報導指榮登視帝的譚俊彥不但受廣告商歡迎，更獲內地製作單位垂青，以600萬元邀他拍攝電視劇，誠意十足。今次譚俊彥要離港半年拍劇，期間更要到極寒冷地方取景，而他之前受訪時亦透露自己身處長白山，要去雪山拍古裝劇，更有不少打戲及策騎戲分，可以推測譚俊彥參演的就是戚其義導演新劇「隱娘」。

雖然劇集演員陣容仍未公開，但據知將由內地女星秦嵐擔任女主角，而男主角是內地小生鄭業成。此外，從網上流傳演員名單所見，演員陣容還包括楊謹華、胡連馨、黃智雯等。