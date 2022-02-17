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吳啟華轉內地吸金 1場商演=TVB 2個月工資

娛樂新聞組╱綜合報導
吳啟華坦言當年在香港生活壓力大，每個月都入不敷出。(取材自微博)
吳啟華坦言當年在香港生活壓力大，每個月都入不敷出。(取材自微博)

近年多在內地發展的男星吳啟華，自去年進駐抖音後，就經常拍片與網友互動，吸引超過73萬粉絲關注。近日吳啟華受訪透露，和朋友開了一間短視頻製作公司，更在深圳買樓定居，且提及當年在TVB發展時收入低、生活拮据。

香港01報導，57歲吳啟華當年簽約TVB以演反派角色為主，1987年他因與公司產生糾紛而一度離開TVB轉去拍電影，繼而以三級片聲名大噪。1996年吳啟華重返TVB拍劇，憑「妙手仁心」大受歡迎，不但成功大洗底，更令演藝事業回春，直至2006年再度離巢。

報導稱，2007年吳啟華與內地演員石洋子結婚，育有一女，可惜這段婚姻2014年破局。

吳啟華坦言當年在香港生活壓力大，每個月都入不敷出，即使每套劇都擔正做主角，仍生活拮据：「一個月只有幾千塊，可能房租就要幾千塊，很難生活。當時在電視台普遍遭到剝削，沒有得到應有報酬。比如我拍一部戲，本來可以拿到十塊錢，電視台會拿走八塊，只給我兩塊，明星並不像大家看到的那樣風光。」

據報導，吳啟華2013年高調回TVB拍「On Call 36小時II」，之後再參演「女人俱樂部」、「純熟意外」及「飛虎之雷霆極戰」等，近年一直在香港及內地兩邊走，直至疫情之後，他才在深圳買樓。

他直言內地生活節奏比起香港慢，壓力小很多：「在內地，不說男主角，就算只是二、三線演員，報酬都比香港好很多；再比如商演，一場商演就等於電視台兩個月的工資，很多現在已經沒在拍戲的老演員，都是在做這個。說實話，這也是一種出路。」

香港 疫情 電影

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