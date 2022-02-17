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第40屆香港金像獎 智齒、梅艷芳入圍領跑

娛樂新聞組╱綜合報導
「梅艷芳」入圍12獎項，是大贏家之一。(取材自微博)
「梅艷芳」入圍12獎項，是大贏家之一。(取材自微博)

香港電影金像獎去年因為疫情停辦，延到今年合併頒獎，在兩年70部電影競爭下，直播公布第40屆入圍名單。林家棟主演的電影「智齒」，以14項稱冠，去年香港最賣座港產片「梅艷芳」亦獲12項提名緊隨其後；首度入圍角逐影帝的謝賢感嘆電影太神奇，而多年沒拿獎的吳君如坦言好想奪影后寶座。

最佳男主角獎項，金像影帝林家棟以「手捲煙」、「智齒」兩片同時入圍最受矚目，85歲謝賢憑「殺出個黃昏」力抗「媽媽的神奇小子」梁仲恆、去年角逐金馬影帝的「濁水漂流」吳鎮宇，首次獲得影帝提名，謝賢有望成為史上最年長影帝。梁仲恆則感謝導演的信任，吳君如的賞識，給了他這一個寶貴的演出機會。

林家棟以兩部電影入圍最佳男主角。(取材自微博)
林家棟以兩部電影入圍最佳男主角。(取材自微博)

最佳女主角方面，以「梅艷芳」雙料入圍最佳女主角及新晉演員的王丹妮，對上影后級演員「奪冠」鞏俐、「媽媽的神奇小子」吳君如，還有「馬達‧蓮娜」周秀娜、「智齒」的劉雅瑟。首次演電影的王丹妮興奮道：「想都沒想過，感謝團隊，有他們才有我，我會繼續努力，拍更多好電影讓大家看。」

多年沒拿獎的吳君如想再奪影后。(取材自微博)
多年沒拿獎的吳君如想再奪影后。(取材自微博)

1999年拿過影后的吳君如，得知「媽媽的神奇小子」獲9項提名時激動爆喊：「我已半隻腳踏入電影幕後，獲得提名對我有很大鼓舞，相隔20多年，我真的好想再拿獎，希望大家多多支持。」

古天樂憑「梅艷芳」提名最佳男配角，他說：「『梅艷芳』對我和很多人來說也是一部紀念梅姐（梅艷芳）、意義重大的電影，所以憑這部電影獲提名最佳男配角，我感到特別開心和榮幸。另外真的希望香港疫情可以早日緩和，各行各業都盡快回到正軌。」

鮑起靜憑「除暴」獲提名最佳女配角，她高興表示：「好開心又好意外，我在戲中戲不太多，不過有朋友支持，真的好感激大家。」

電影 提名 梅艷芳

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