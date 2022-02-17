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張蘭直播 暗酸大S把汪小菲暖男逼成渣男

娛樂新聞組╱綜合報導
張蘭直播中的說法被質疑在暗酸前兒媳大S。(取材自微博)
張蘭直播中的說法被質疑在暗酸前兒媳大S。(取材自微博)

大S汪小菲去年11月官宣離婚，汪小菲事後遭質疑婚內出軌26歲女星張穎穎，不過汪小菲始終沒有承認，汪小菲媽媽張蘭更是極力否認；之後汪小菲和張穎穎被拍到十指緊扣，張蘭被狠狠打臉，而今張蘭在抖音直播，又被質疑暗酸前兒媳大S，認為會離婚都是因為問題出在女方身上。

張蘭在面對網友提問時，直言「女人婚後別讓另一半活得太憋屈、太委屈，咱們不能太矯情，太自私了，要學會換位思考，這個婚姻才會幸福美滿，幸福不幸福，美滿不美滿，不在於別人，在於自己，有時候活生生的一個暖男，你把他逼成了渣男，你回憶想一想是不是自己的錯，還是咱們太強勢了」，她雖未指名道姓，但網友認為她說的就是大S。

張蘭的上述發言，被大批網友視為諷刺大S把兒子汪小菲從暖男逼成了渣男，更把婚姻失敗的錯全推到女方身上，卻絕口不提汪小菲與新女友牽手的緋聞，導致大批網友一面倒支持大S。

網友對張蘭的說法嗤之以鼻，直呼對張蘭的三觀無法苟同，「大S再強勢也沒有張蘭強勢吧」、「自己兒子做錯事，還怪人家大S，指桑罵槐的很過分」、「汪小菲就是個媽寶吧」、「張蘭根本戲精吧」，認為大S攤上這樣的婆婆也真是夠無語，「終於理解大S為什麼堅決要離婚了。」

張蘭在直播中的說法被質疑在暗酸大S。(取材自微博)
張蘭在直播中的說法被質疑在暗酸大S。(取材自微博)

大S 汪小菲 抖音

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