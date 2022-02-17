辣模轉型演技派 周秀娜二度角逐金像獎

周秀娜二度入圍角逐最佳女主角寶座。(取材自微博)

第40屆香港電影 金像獎入圍 名單在16日揭曉，36歲的周秀娜憑「馬達・蓮娜」二度入圍角逐最佳女主角寶座。昔日的「辣模」搖身一變，成為金像獎準影后。

香港01報導，周秀娜中學畢業後，獲模特兒公司星探發掘，並在2005年7月舉行的香港動漫節中的動漫模特競選奪得亞軍。之後開始獲不同的電影試鏡機會，而她首部參演的電影是2006年上映的「打雀英雄傳」，同年還演出了「新紮師妹3」及劇集「老馮日記」。

2008年，周秀娜在「絕代雙嬌」的「思樂冰」一角開始為人熟悉，再加上她的樣貌與名模樂基兒相似，故被傳媒稱為「翻版樂基兒」，進軍電影、歌唱、廣告及舞台界。

報導說，她出道初期最轟動的一件事，是她在2009年7月推出首本寫真集「Kissy Chrissie Saipan」，這本寫真集在書展期間有接近3萬本銷量，成績驚人。可是當時傳出寫真集內有幾張疑似走光照，因此不時有聲音質疑她靠賣弄身材和刻意「走光」搏出位。

面對批評，周秀娜一概不理，埋首工作。她先在2013年電影「西遊·降魔篇」擔任女山賊「四煞」，成功進軍內地電影市場。電影全球票房超過2.15億美元，讓她人氣爆增。翌年她參演了由鄭丹瑞自編自導的電影「分手100次」，劇情引起影迷共鳴，而她的演技也開始受到外界關注。

三年後周秀娜再與鄭丹瑞合作，參演當年的賀歲電影「小男人週記3之吾家有喜」，電影成為2017年香港第四賣座港產片。同年，周秀娜參演了由彭秀慧自編自導的電影「29+1」，故事講述女性踏入三十歲的心態，周秀娜演活了「林若君」在面對30歲時的心態上轉變及內心掙扎，而她也憑電影首度入圍角逐香港電影金像獎最佳女主角獎。

入行近16年的她如今憑「馬達・蓮娜」第二度入圍角逐最佳女主角寶座，她與張繼聰一同挑戰新戲路，在戲中飾演一位身在異地打工的單親媽媽，挑戰性高。