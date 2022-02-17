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張藝謀與女兒張末「聯手作戰」 「狙擊手」領跑春節檔

娛樂新聞組／綜合報導
張末(右)遺傳了爸爸張藝謀的「細節控」。(取材自微博)
張末(右)遺傳了爸爸張藝謀的「細節控」。(取材自微博)

由張藝謀、張末父女聯合執導的電影「狙擊手」已上映，貓眼、淘票票開分9.5分，豆瓣7.7分，位居同檔期評分第一，票房突破4億，獲得超820萬觀眾的喜愛，領跑春節檔，成為大黑馬。而張末也是春節檔唯一執導戰爭片女導演

1905電影網報導，張藝謀在映前交流活動透露，「狙擊手」採用「父女對決」創新拍法，父女二人把導演工作事先做好了分工，張藝謀負責導演中方部分，張末則負責導演美軍部分。張藝謀在採訪中形容與女兒張末配合默契，「聯手作戰」像是打了一場互相成全的「仗」。

此前，張末在採訪中曾坦言本次和父親張藝謀並非刻意合作，而是從導演的角度對拍攝周期及完成度思考，必須有兩位導演各自獨立完成電影的一部分。

報導說，張藝謀對細節的把控極為嚴格，虎父無犬女，從張藝謀身上遺傳來的「細節控」在導演張末身上被彰顯和放大。在拍攝花絮中能看到，導演張末對一頂頭盔、一雙軍鞋、一支水壺、美軍如何說中文、英文報紙樣式等等都在把控範圍之內，力求還原真實。

「我們雙方要推演槍的射程、子彈的多少，這些小切口的戰爭盡可能要細化。」張末曾在採訪中談道，「我給一個美軍士兵設計了嚼口香糖的細節，50年代流行的那種亮粉色口香糖，觀眾會記得，哦，那個嚼口香糖的人。」

據報導，如今中國電影行業女性導演逐漸嶄露頭角，作為女導演的張末在採訪說道，「我覺得很多女導演的作品非常出彩，這是一個好的現象。」

張末從「三槍拍案驚奇」開始步入電影圈，經過「山楂樹之戀」、「金陵十三釵」、「歸來」等電影的磨練，從剪輯師、副導演做起，到執導「28歲未成年」，如今作為一名女導演挑戰執導戰爭類型片。

作為一名從剪輯上鍛起來的導演，對戲劇節奏與故事邏輯有著更高的敏銳度。美國演員曹操在社交媒體上高度讚賞「狙擊手」，並多次發布感想，「導演張末剪輯出身，特別懂劇本的邏輯。對於一個演員來說，是夢想中的合作。」他也一度哽咽，「非常高興『狙擊手』沒有臉譜化反面角色。」

張末相信「好的電影它還是會打動人的。」網友的反饋也恰恰證明了這一點，「以小見大，最冷的槍，最熱的血，極其克制的敘事和畫面，拍出了最真摯的情感。」

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