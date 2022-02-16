香港金像獎名單 85歲謝賢首次入圍影帝

馮寶寶（左）與謝賢在電影「殺出個黃昏」飾演過氣殺手。（取材自豆瓣電影）

第40屆香港電影 金像獎今天公布入圍名單，港片「智齒」14項入圍大贏家，曾獲香港金像獎終身成就獎的85歲謝賢首度角逐影帝，強碰影星林家棟以「手捲煙」、「智齒」雙料入圍。

金像獎入圍名單，女主角由「媽媽的神奇小子」吳君如、「馬達·蓮娜」周秀娜、「智齒」劉雅瑟、「奪冠」鞏俐以及「梅艷芳 」王丹妮。男主角部分則是，「殺出個黃昏」謝賢、「媽媽的神奇小子」梁仲恆、「濁水漂流」吳鎮宇，而林家棟則以2部「手卷煙」、「智齒」佔2準影帝位子。

而賣破2.5億票房的「月老」也入圍最佳華語電影，和「美國女孩」、「消失的情人節」一同角逐。

原訂2020年舉辦的第39屆香港金像獎因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情首度取消實體頒獎典禮，改為網路公布結果，同年也宣布第40屆香港金像獎延期一年，並合併2020年與2021年符合資格的電影。

林家棟主演的「智齒」入圍香港電影金像獎14項。（取材自臉書）

「梅艷芳」以12項入圍。（圖：Disney+提供）

最佳電影提名

1. 怒火

2. 梅艷芳

3. 智齒

4. 媽媽的神奇小子

5. 濁水漂流

最佳導演提名

1. 文念中 (好好拍電影)

2. 陳木勝 (怒火)

3. 梁樂民 (梅艷芳)

4. 鄭保瑞 (智齒)

5. 陳可辛 (奪冠)

最佳編劇提名

1. 章彥琦、何肇康、李浩田、凌偉駿 (一秒拳王)

2. 何靜怡、林家棟 (殺出個黃昏)

3. 歐健兒、岑君茜 (智齒)

4. 尹志文、盧文駿 (媽媽的神奇小子)

5. 李駿碩 (濁水漂流)

最佳男主角提名

1. 林家棟 (手捲煙)

2. 謝賢 (殺出個黃昏)

3. 林家棟 (智齒)

4. 梁仲恆 (媽媽的神奇小子)

5. 吳鎮宇 (濁水漂流)

最佳女主角提名

1. 周秀娜 (馬達‧蓮娜)

2. 王丹妮 (梅艷芳)

3. 劉雅瑟 (智齒)

4. 吳君如 (媽媽的神奇小子)

5. 鞏俐 (奪冠)

最佳男配角提名

1. 古天樂 (梅艷芳)

2. 林雪 (殺出個黃昏)

3. 馮皓揚 (媽媽的神奇小子)

4. 柯煒林 (濁水漂流)

5. 謝君豪 (濁水漂流)

最佳女配角提名

1. 鮑起靜 (除暴)

2. 廖子妤 (梅艷芳)

3. 鍾雪瑩 (殺出個黃昏)

4. 廖子妤 (智齒)

5. 白浪 (奪冠)

6. 李麗珍 (濁水漂流)

最佳新演員提名

1. 王丹妮（梅艷芳）

2. 鍾雪瑩（殺出個黃昏）

3. 梁仲恆（媽媽的神奇小子）

4. 馮皓揚（媽媽的神奇小子）

5. 柯煒林（濁水漂流）

最佳原創電影歌曲提名

1. 時間的初衷 (一秒拳王)

作曲、主唱：周國賢、恆仔@ToNick 填詞：鄭敏

2. 歡迎嚟到呢座城市 (狂舞派3)

作曲：戴偉、霍嘉豪 填詞：霍嘉豪、阿弗、陳心遙

主唱：霍嘉豪、阿弗、劉敬雯、Jan Curious、

Kids Choir-戴天信、戴菲然、范芯堯、李寶瑜、莊冬晴

3. 對峙 (怒火)

作曲、主唱：謝霆鋒 填詞：喬星

4. 神奇之路 (媽媽的神奇小子)

作曲：戴偉 填詞：陳心遙 主唱：柳應廷

5. 濁水漂流 (濁水漂流)

作曲、填詞、主唱：黃衍仁

新晉導演提名

1. 趙善恒（一秒拳王）

2. 陳健朗（手捲煙）

3. 文念中（好好拍電影）

4. 劉浩良（除暴）

5. 李駿碩（濁水漂流）

最佳亞洲華語電影提名

1. 月老

2. 美國女孩

3. 消失的情人節