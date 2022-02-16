典型韓寒電影…新片「四海」熱鬧裡還是孤單

韓寒新片「四海」的海報。（取材自新京報）

「四海」匯聚劉昊然、劉浩存、沈騰、尹正、喬杉等全明星陣容，再加上導演 韓寒第三次征戰春節檔，聚集超高的人氣和關注度，屬於典型的「未映先熱」；新京報報導，隨著電影上映，吸引超過400萬觀眾在年初一走進電影院 ，但口碑兩極化，證明了以惆悵憂傷尋找春節檔觀影需求的適配度，對觀眾而言顯然是巨大的挑戰。

有觀眾認為這部電影有個很不圓滿的結局，在春節檔上映不合時宜；也有觀眾表示電影故事有割裂感，不少角色的陡然離開，讓電影蒙上散漫的悲傷情緒。

然而，也有許多觀眾對「四海」甘之若飴；報導指出，喜歡這部電影的觀眾認為，這是一部非常典型的作者電影，從內到外，都充斥著韓寒獨具風格的文學性表達——在形式上反類型、在節奏中反高潮、在內核裡反雞湯。好似片中的台詞：「一場無法離地的飛行」、加滿油之後卻要「輕輕地給油」、愛與喜歡的區別是「好像沒什麼區別」……。

「這是一部看著熱鬧，但挺孤單的電影，我嘗試給它包裹了很多動作和喜劇的糖衣，它也許會讓你歡笑很多次，可最終，它是惆悵憂傷的。」據報導，「四海」上映第一天的凌晨，導演韓寒發出一封給觀眾的信，其中談到這部花費兩年時間創作的影片，他以「一曲悲歌」概括了這部電影孤單、惆悵、憂傷的氣質。

正如韓寒「熱鬧但孤單，幽默又憂傷」的自評，乍看之下都是矛盾，細思之後會品出電影中難能可貴地將其相互融合。也正如一位觀眾所言，「世俗裡藏著理想，理想裡藏著現實，戲謔不正經裡藏著灰黑色的嚴肅，喜劇外衣裡始終是寂寞傷感的內核。」

比起韓寒前三部作品「後會無期」、「乘風破浪」、「飛馳人生」，「四海」中的角色是最年輕的——其實電影「四海」曾有另一個名字叫「年輕的故事」，這不單是一部講述年輕人的電影，也可以說是韓寒換一個角度，表達自己對這個世界的認識和觀點。

電影公映之後，撲面而來的少年感讓很多觀眾印象深刻，少年感與機車的題材，並沒有讓電影的故事變成一場炸裂的燃情歲月，反而充斥著來自現實的彷徨與迷茫。

這一切都體現在劉昊然飾演的阿耀身上。為了塑造這個涉世未深的天真少年，劉昊然第一次為角色染了一頭黃髮，在戲中也被戲謔為「小黃毛」。劉昊然說，導演希望是黃色的頭髮，而且是一種染毀了的黃色，一看就是在很便宜的店裡邊，染得也很不上心的那種。不僅從造型上貼近當下的普通少年，故事的設定也圍繞於此展開。

一個從未離開過故鄉南澳島的孩子，有一個常年在外、回到家連自己兒子都能認錯的爹（沈騰飾）。吳仁耀與吳仁騰父子的無人要、無人疼諧音梗顧名思義，讓阿耀的親情觀是無奈而又複雜的；隨後他遇到「不敗傳說」車隊，交到與自己年齡相仿的朋友，可惜「不敗傳說」一次也沒有贏過，本該可以大展拳腳的機會，卻被逆向而來的隊友無情地撞破；阿耀也有心儀的女孩，但對方是一個聽力敏銳卻喜歡「打啞謎」的姑娘，懵懂之中也讓他有些不知所措。

韓寒在這部電影裡反映的是當代年輕人的一種普遍狀態——在這個物質與精神生活飛速發展的時代，他們的孤獨與天真並存。

電影後半段，阿耀面對生活的巨浪，被迫第一次離開自己的故鄉。在城市中的阿耀與歡頌甚至連酒店房卡都不會用，遠離塵囂的年輕一代在努力追趕時代潮流的過程中充滿挫折。然而，年輕人身上最可貴的品格，就是善良和堅韌，以無懼無畏的心態去迎擊生活中的風浪。一如電影中的阿耀，幾番遭遇生活中的巨變，但從未被打垮，仍然保持天真本色，寫照的正是當代年輕人不懼無常、堅韌坦蕩的形象和時代精神。

「四海」中交織著鄉愁與遠方的復雜情感，處處透著作者對故鄉的眷戀以及對遠方的憧憬，這也是電影最能引發觀眾共鳴的地方之一。

影片的美術指導趙學昊說，廣東的南澳四面環海，也沒有很高的樓，拍攝的呈現上會將它變成一個小的漁港小鎮。廣州主要拍攝的場景就會比較高端、比較大一點，甚至最後高潮的戲是放在跨越珠江這種大的場面上。廣州的高樓大廈和漁港小鎮，會形成一個強大的視覺反差。導演和視效團隊也嘗試著把城市渲染得更加繁華和高樓密布，讓這種差異更突出、更鮮明，也是為了襯托故鄉和遠方的不同。

導演韓寒作品中的浪漫底色，也在從故鄉到他鄉的顛沛中得到體現。