張末＝張藝謀女兒…藝二代們如何撕掉「誰的孩子」標籤

李雪健是中國國家話劇院一級演員。（取材自北京青年報）

電影 「狙擊手」正在熱映，累計票房近4.5億，在貓眼的評分達到9.5分；該影片的導演 是父女檔——張藝謀和他的女兒張末。

很多知名演藝人士的兒女們進入影視圈，今年有不少作品登陸大銀幕，北京 青年報報導，「導二代」、「演二代」等所組成的「藝二代」群體如何在演藝圈找到「一席之地」？他們能否摘掉「某某某孩子」的標籤，扛過「父輩的旗幟」，成為獨一無二的自己？

據報導，2021年9月19日晚，入圍第十一屆北京國際電影節「天壇獎」的「如果有一天我將會離開你」舉辦北影節首映禮，前來捧場的眾多嘉賓中，出現李雪健的身影。映後見面時，觀眾才知道，「如果有一天我將會離開你」的編劇兼導演李亙是李雪健之子。

李亙1987年出生於北京，2009年畢業於北京語言大學日語系，2013年於北京電影學院導演系碩士畢業。「如果有一天我將會離開你」是他導演的首部長篇之作，以一段親身經歷為基礎創作改編。

在北影節首映禮上，李雪健肯定兒子的作品；他說這是他第三次看這部電影：第一次是他去年生日時，兒子李亙將它當作生日禮物送給父親，李雪健當時還提了一些意見。在看過第二遍、第三遍後，李雪健笑說：「我覺得李亙可以做導演了。」

李亙則透露，「實際上第一次看完電影的粗剪後，父親對影片提出非常嚴厲批評。」李雪健信奉的是「戲比天高」，所以對於自己的孩子要求異常嚴格，他的兒子李亙也堅信一部好作品才是證明自己的最好方式。

張藝謀、黃建新都是國際知名的第五代導演，他們的子女受到父輩極深的影響。張藝謀和張末導演的新片「狙擊手」於2022年大年初一上映，這是張藝謀從影以來首次進軍春節檔，也是張藝謀、張末父女首次聯合導演。

張末畢業於紐約大學電影學院編劇導演專業，2009年，在喜劇電影「三槍拍案驚奇」擔任剪輯師、字幕師，從而進入演藝圈。此後，她與父親張藝謀開始長期合作，包括「山楂樹之戀」、「金陵十三釵」、「歸來」等中擔任剪輯師、字幕師。2016年，張末獨立執導自己的首部長片「28歲未成年」。張末表示，很感謝曾經在父親劇組中的積累，讓自己在獨立擔任導演時對全局能有更好的把控。

除了女兒張末，張藝謀的兒子張壹男也要承繼父親的衣缽。2019年，張壹男首次擔任導演執導微電影「那邊」，並獲得上海學生電影節三項大獎。對此，張藝謀感慨：「我38歲才得第一個獎，兒子不到18歲就拿獎了，真是時代給予的機遇啊。」

同為第五代導演，陳凱歌導演的兒子陳飛宇則以演員身份出道：10歲時，陳飛宇就出演了陳凱歌的「趙氏孤兒」；2017年，主演青春校園電影「秘果」，正式進入演藝圈。之後出演「最好的我們」、「塵埃裡開花」、「將夜」、「皓衣行」等，在新生代明星中占據了一席之地。

演員閻妮的女兒鄒元清近來出鏡率也很高。鄒元清1998年出生，2017年與母親閻妮首度在大銀幕合作，主演喜劇電影「我是你媽」；在2021年的熱播劇「突圍」中，她也是扮演母親的青春版本，實現了母女的又一次合作。

董子健的父親是動作演員董志華，曾經在周星馳執導的「功夫」中，扮演「油炸鬼」；他的母親則是中國內地著名經紀人王京花。2012年，正准備去美國留學的董子健在餐廳吃飯時遇到正為電影「青春派」找男演員的劉傑。劉傑被董子健的落落大方所吸引，便邀請董子健拍攝「青春派」。

2013年，19歲的董子健憑借個人首部電影「青春派」入圍「第50屆台灣電影金馬獎」最佳新演員獎；2014年，他又憑借該片獲得第21屆北京大學生電影節最佳新人獎。隨後，他主演了「少年班」、「山河故人」等作品，演技頗受認可。

還有「慶餘年」中的張若昀、郭麒麟都是「藝二代」，也都因角色而得到觀眾認可。常言道，後生可畏，有才華的「藝二代」們，正在開創屬於自己的事業。