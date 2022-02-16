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「開心鬼」女星離婚當富婆 靠炒房賺破億身家

娛樂新聞組／綜合報導
陳曼娜離婚後靠自己理財，專選房市低迷進場，加上投資累積破億財富。（取材自臉書）
陳曼娜離婚後靠自己理財，專選房市低迷進場，加上投資累積破億財富。（取材自臉書）

70歲香港資深女星陳曼娜曾在「開心鬼」系列電影扮演校長，並曾電視劇「團圓」的慈母一角，獲2011年「萬千星輝」最佳女配角提名。入行將近50年的她有「小富婆」封號，早前因女兒出嫁大方送上總價700萬港元（約89萬美元）的嫁妝，包括一輛千萬黃色法拉利掀起話題，致富傳奇再度成為媒體焦點。

香港01報導，陳曼娜生下女兒後便離婚，並且不靠男人累積自己的財富。她的理財法是趁SARS、金融風暴時進入房市買樓，並且長期收租金；曾有報導指她買房賣房11次，包括知名豪宅鴨脷洲「深灣軒」和紅磡的「海名軒」，2004年以1400萬港元（約179萬美元）賣出位於九肚山寶柏苑的自住房。

陳曼娜曾在電視節目中坦言，自己投資沒有失敗過，由於香港房價過熱，近年已經改投資海外物業，並盛傳身價已經破億。

陳曼娜現在獨居紅磡的70坪空中豪宅，內部裝潢非常豪華，更獨享270度維多利亞港海景，並時常邀請圈內好友在家中聚會，包括黃百鳴、薛家燕、胡楓、安德尊都是座上賓。

陳曼娜生下一對兒女，兒子Allen如今是美國心臟移植外科醫師，女兒Joie現在是牙科博士，兒女皆已成家，她也升格當祖母非常滿足。她至今仍活躍電視圈，最近重返拍電視劇，扮演重男輕女的奶奶角色而受到矚目。

香港 投資 租金

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