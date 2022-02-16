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杜江寵妻人設崩壞？被爆私訊女網紅 還流出錄音檔

娛樂新聞組／綜合報導
杜江曾帶兒子嗯哼上「爸爸去哪兒」。（微博）
杜江曾帶兒子嗯哼上「爸爸去哪兒」。（微博）

36歲中國男星杜江和演員霍思燕結婚8年多，育有8歲兒子嗯哼（杜宇麒），父子倆曾上親子真人秀「爸爸去哪兒5」，讓杜江愛家愛妻的形象深植人心。不料，近日他被爆料私訊一名女網紅，還跟對方要微信帳號私聊，讓他的「寵妻人設」瞬間崩壞。對此他也隨即出面澄清，指控被誣陷。

近日杜江被爆本月初私訊一名女網紅，頭像是美容博主易夢玲。網友截圖中，只見杜江用抖音帳號私訊易夢玲：「妳是在武漢嗎？」她一看是杜江的官方帳號，嚇得直問：「你是本人嗎？」下一秒杜江傳語音訊息表示「是呀，因為3月分要到武漢拍戲」，接著就向女方要微信聯絡方式，還特地叮嚀對方保密。

對話曝光後，瞬間引起網友熱議：「果然立寵妻人設的必塌房」、「真的不理解用大號聊騷的明星」。

網紅易夢玲被指跟杜江互動。（取材自微博）
網紅易夢玲被指跟杜江互動。（取材自微博）

對此，杜江隨即在微博發文否認出軌，「即便我是有歪心思的人，會蠢到用可多人登錄的團隊管理帳號去私下聯絡網友？」他解釋帳號是工作人員使用，其實是想介紹武漢的美食，所以詢問當地網紅，只是正常的活動互動，自己錄音是要認證身分。

他也說，不解明明是一個正常的互動，為何會被說成是「杜江寵妻人設垮掉」，並強調自己從沒來有立寵妻人設：「我們的感情從開始到今天都是真實的，也是持續恒定的」，並氣問：「為什麼偏偏那麼多的人，天天琢磨如何用根本不存在的『垮掉』來拆掉我的家庭？」

杜江和老婆霍思燕結婚8年多，是圈內有名的「寵妻魔人」。（取材自微博）
杜江和老婆霍思燕結婚8年多，是圈內有名的「寵妻魔人」。（取材自微博）

工作室今日也還原事情經過，表示杜江下一部戲將在武漢拍攝，因此計畫一系列推廣武漢特色吃喝運動娛樂的活動，並指控「某位達人將相關對話錄屏發布到微博，我們及時溝通後對方也做了刪除」，遺憾最後被有心人士誤讀和誘導傳播。

武漢 微信 微博

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