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徐克談「小栓子」蘇翊鳴：雪地裡有本事，演技也好

娛樂新聞組／綜合報導
徐克談蘇翊鳴演的小栓子，在雪地裡有本事演技也好。（視頻截圖）
徐克談蘇翊鳴演的小栓子，在雪地裡有本事演技也好。（視頻截圖）

蘇翊鳴15日拿下冬奧會金牌，據新浪娛樂報導，徐克等「長津湖之水門橋」主創在做客微博直播時，回憶與他合作「智取威虎山」的經歷。

徐克回憶，2013年拍攝「智取威虎山」，片中有一對母子，在很艱苦的環境下艱難求生，生存意志很強，片方要找到一個在雪地裡很有本事的小孩子，選角的時候很頭疼，「結果蘇翊鳴出現了，我們就沒問題了。」那年蘇翊鳴才8歲。基本上滑雪的鏡頭都是蘇翊鳴自己表演，當時大家都期待他將來可以得到金牌，現在還真的拿到金牌了。

封面新聞報導指出，蘇翊鳴4歲開始滑雪，拍攝時只有9歲。徐克一提起蘇翊鳴讚不絕口，稱讚其滑雪技術很好，片中基本所有滑雪的鏡頭都是他自己本色出演。徐克坦言，當時曾有人擔心，擅長滑雪的蘇翊鳴演技是否過關，「事實證明，他的演技很好，能夠完成片中對表演的要求，能夠做到這一點很不容易」。

「智取威虎山」的監製黃建新笑言，原本他和徐克導演計畫守著電視觀看蘇翊鳴比賽，結果臨時有工作被耽擱，工作過程中，有同事告訴他們「小栓子」摘金了，大家都非常高興，「我們都有點驕傲感了。」

蘇翊鳴以「小栓子」一角入圍第35屆香港金像獎最佳新人；此外，還出演過「狼殿下」、「生逢燦爛的日子」、「林海雪原」、「搖滾小子」等影視作品。

如今「文體兩開花」，獲得全網關注，網友戲稱，「小栓子」回歸賽場秒變滑雪「小蘇神」，「既然沒得到金像獎，就只好拿奧運冠軍了」。

蘇翊鳴在「智取威虎山」演出「小栓子」。（取材自豆瓣電影）
蘇翊鳴在「智取威虎山」演出「小栓子」。（取材自豆瓣電影）

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