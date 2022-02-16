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宋祖兒宣傳新戲談願望…就想要個冰墩墩

娛樂新聞組／綜合報導
宋祖兒在「盛裝」劇中將經歷從職場菜鳥到時尚達人的進階之旅。（取材自新快報）
宋祖兒在「盛裝」劇中將經歷從職場菜鳥到時尚達人的進階之旅。（取材自新快報）

都市職場劇「盛裝」正在熱播，宋祖兒在劇中將經歷從職場菜鳥到時尚達人的進階之旅；宋祖兒接受採訪時分享職場新人經：「信任一定要保持熱忱之心，同時遇到職場霸凌，要勇敢」。

「盛裝」以時尚雜誌社作為故事發生地；據新快報報導，劇中宋祖兒飾演的「打工人」李娜曾是體育生，此前從未接觸過時尚行業，機緣巧合進入雜誌社當實習生。對她而言，這次「轉型」面對的不僅是陌生職場，也是重塑自我認知的機會。

宋祖兒說：「李娜很堅韌，可能一開始會讓人覺得有些懦弱，但她有行事準則，暫時是脆弱的雞蛋也沒關系，總有一天會變成堅固的牆。」角色鮮明的成長線，讓宋祖兒必須細緻拿捏表演情緒，同時也帶來不小的挑戰。

宋祖兒認為，李娜與當下年輕人的最大共性，是擁有「迷茫」與「成長」並存的青春，「我們離開校園到職場，面對陌生的環境、陌生的相處模式會不適應，甚至沒想清楚到底想要什麼就被推著往前走。」「但是，這個時期也是我們成長最快的時期。」

李娜的經歷也讓宋祖兒回想起自己初入娛樂圈時的心情，她說，初入職場難免會遇到困難，心態很重要，要相信自己，如果遇到職場霸凌要勇敢；「我們也要像李娜一樣，保持一顆熱忱之心，真誠努力。」

宋祖兒透露，自己此前跟雜誌編輯接觸，只涉及雜誌拍攝這一個環節，對行業了解不深。為了演好時尚圈的從業者，宋祖兒做足功課。宋祖兒此前較少穿高跟鞋，進組前，她在家中苦練穿高跟鞋走路技能。

透過出演該劇，宋祖兒坦言長知識了，「雖然大多數穿搭還是由服裝老師負責，但我學到了很多能提升時尚感的搭配小巧思，比如，我學到了不同寬鬆程度的西裝的穿搭方法。」

近期有什麼願望？宋祖兒直言：「想要一只冰墩墩！」

時尚 霸凌 雞蛋

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