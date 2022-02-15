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湯唯駁婚變 情人節甜曬一家3口腳丫照

娛樂新聞組／綜合報導
湯唯（左）2014年與南韓導演金泰勇結婚。（取材自微博）
湯唯（左）2014年與南韓導演金泰勇結婚。（取材自微博）

中國女星湯唯與南韓導演金泰勇日前驚傳婚變，爆出夫妻已分居半年。離婚消息鬧得沸沸揚揚，湯唯在情人節當天發布Instagram，曬出一家三口腳丫照，內文還寫道「爸爸的大小情人」，否認近期婚變傳聞。

湯唯因演出李安電影「色，戒」成名，2010年與韓籍導演金泰勇合作電影「晚秋」相識，兩人熱戀九個月後在2014年結婚，2016年生下一女Summer。

婚後的湯唯長期居住在南韓，由於湯唯去年的生日只有女兒陪伴，不見金泰勇的身影，加上湯唯今年在北京過年，金泰勇依舊留在韓國拍電影，兩人目前異地生活已經分居半年，於是引發外界猜測婚變。

日前港媒爆出湯唯與老公金泰勇已分居半年，更聯繫經紀公司求證此事，經紀公司立刻澄清，強調湯唯夫妻倆很幸福，「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的。」問到湯唯母女為何會搬回大陸生活，公司則拒絕回應。

許多網友看到湯唯上傳Instagram，立刻留言祝福：「情人節快樂！」、「元宵節也快樂」，還有網友留言詢問湯唯：「我可以知道回到北京怎麼翻牆上Instagram嗎？」

湯唯在社交網站上曬出一家三口腳丫照，還配文「爸爸的大小情人」，否認了近期婚變傳聞...
湯唯在社交網站上曬出一家三口腳丫照，還配文「爸爸的大小情人」，否認了近期婚變傳聞。（取材自Instagram）

湯唯 電影 北京

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