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甄珍眼睛術後發炎 自曝「人生首戴隱形眼鏡」

記者蘇詠智／台北—香港電話採訪
甄珍年節期間在香港家中休養。（本報資料照片）
甄珍年節期間在香港家中休養。（本報資料照片）

香港疫情又到新一波高峰，資深巨星甄珍虎年春節期間都待在家裡，除了回眼科覆診，幾乎不怎麼出門。她的視力原本一向良好，今年初動了白內障手術，結果各種眼藥水一點下來，看東西仍覺朦朧，竟是發炎，為此有生以來首度戴上隱形眼鏡。

甄珍以往視力都很不錯，就算年歲增長，也還能夠把小的字體看得一清二楚，這回動了白內障手術後，視線卻沒恢復清晰，任何人、事、物只能隱約看出輪廓，讀手機訊息必須透過放大鏡，覆診結果發現是眼睛發炎。現在醫生讓她戴隱形眼鏡保護眼球表面，暫時先不取下來，本周她還要再去醫院兩次。

目前香港要進醫院前也要掃條碼、做紀錄，有時民眾操作不熟悉，會在門口花上一段時間，問她是否因此很常被認出來？她笑道：「不會，我都戴太陽眼鏡、口罩，沒有那麼容易。」她和妹妹銀霞分居港、台，由於兩地都有入境隔離政策，要移動很不便，今年只能又分隔兩地過春節，透過視訊和電話關心。台視近日將銀霞昔日所主持的賀歲特別節目片段，重新發布上網，勾起影迷不少回憶，甄珍也有看到。

自從2019年甄珍返台舉辦從影回顧展，她的舊作已經又好一陣子沒在台灣重現，直到最近「島嶼江湖：武俠在台灣」影展，再度推出她主演的「雪嶺劍女」，觀眾才又能在大銀幕重溫她過去的丰采。提到這部片，她銀幕上看起來威武，拍攝時曾被臨演用劍刺傷手指，指甲剝掉才能將碎片清乾淨，痛得不得了，還一度吊鋼絲時因失誤在半空中快20分鐘，讓有懼高的她又不舒服又緊張，吃了不少苦頭。

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