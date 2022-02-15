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才認已婚生女1年 吳倩宣布離婚 張雨劍被譏「軟飯男」

娛樂新聞組／綜合報導
吳倩(左)、張雨劍認婚不到一年，在情人節宣布離婚。（取材自微博）
吳倩(左)、張雨劍認婚不到一年，在情人節宣布離婚。（取材自微博）

中國演員張雨劍與吳倩因主演甜寵劇「我只喜歡你」假戲真做，緋聞傳了兩年，直到吳倩被拍到帶著女兒出遊，張雨劍才認了「祕婚生女」。不料認婚不到一年，雙方在情人節宣布離婚。

新浪娛樂報導，吳倩和張雨劍在今天情人節分別發文，吳倩首度曬出和女兒的合照，寫下：「單身姑娘們的情人節約會。」而張雨劍則發文承認離婚：「感恩曾經美好的相遇，未來漫漫長路，我們還是孩子的父母與彼此最親密的好友。」並標記吳倩，迅速衝上熱搜第一。

不過，對於兩人分開一事，大部分網友都對女方送上祝福，諷刺男方「終於可以大方搞單身人設」。

ETtoday報導，由於此前張雨劍從未正面承認和吳倩是夫妻關係，當時發文承認已祕婚生女時，全文隻字不提吳倩的名字，只用「她媽」帶過，令網友傻眼熱議。

相比吳倩的低調，張雨劍多次在節目上和其他女星湊CP，因此引發外界質疑他放不下「單身人設」，紛紛替女方抱屈；對比兩人婚訊隱瞞許久，離婚卻大張旗鼓在西洋情人節當天正式官宣，張雨劍因此被譏是「軟飯男」。

吳倩公布離婚消息，網友一面倒恭喜她，許多人留言，「恭喜美女遠離軟飯鳳凰男」、「張雨劍終於可以堂堂正正立單身人設了」、「恭喜美女解脫」等。

緋聞

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