兒抱怨「當哥哥壓力大」 孫儷一席話開導被推爆

孫儷分享與兒子的對話。 （取材自微博）

中國女星孫儷 近日分享與兒子「等等」的談話，表示兒子告訴他不想再當哥哥，覺得當哥哥壓力很大。

孫儷透露兒子告訴她，不想再當哥哥想做弟弟或妹妹，坦言覺得當哥哥壓力好大。兒子解釋，許多人都覺得他比較大，所以他看到他禮讓妹妹都覺得理所當然，反倒妹妹只做了一點點事大人就會讚美，讓他覺得很不公平。

孫儷聽完則反問爸媽是否也會發生這種情況，兒子則否認，表示這種情況大多發生在外人。

孫儷告訴兒子，自己能理解他的感受，並教他要學會表達自己的感受，若有任何委屈可以告訴她，「我支持你……並不是因為他是大人，所有的說法就都是對的，小孩也可以闡述自己的想法……」。兒子聽完後心情很好，最後告訴孫儷：「有時被人說了後會心情不好，不好的情緒會放在心裡面，有時情緒沒有控制好就會爆發了，因為畢竟我也是個小孩子，我也在成長」。

發文一出，引來許多網友留言狂讚：「『畢竟我也是小孩子，我也在成長』這句話好酷啊」、「好喜歡這種環境，父母會傾聽而且顧及到孩子的感受」、「孫儷真是個好媽媽」、「等等好懂事、好溫柔」、「原來平等交流的孩子是這樣的...真好呀」、「孫儷的教育 方式真的很棒，很多人難以做到」。