我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

兒抱怨「當哥哥壓力大」 孫儷一席話開導被推爆

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷分享與兒子的對話。 （取材自微博）
孫儷分享與兒子的對話。 （取材自微博）

中國女星孫儷近日分享與兒子「等等」的談話，表示兒子告訴他不想再當哥哥，覺得當哥哥壓力很大。

孫儷透露兒子告訴她，不想再當哥哥想做弟弟或妹妹，坦言覺得當哥哥壓力好大。兒子解釋，許多人都覺得他比較大，所以他看到他禮讓妹妹都覺得理所當然，反倒妹妹只做了一點點事大人就會讚美，讓他覺得很不公平。

孫儷聽完則反問爸媽是否也會發生這種情況，兒子則否認，表示這種情況大多發生在外人。

孫儷告訴兒子，自己能理解他的感受，並教他要學會表達自己的感受，若有任何委屈可以告訴她，「我支持你……並不是因為他是大人，所有的說法就都是對的，小孩也可以闡述自己的想法……」。兒子聽完後心情很好，最後告訴孫儷：「有時被人說了後會心情不好，不好的情緒會放在心裡面，有時情緒沒有控制好就會爆發了，因為畢竟我也是個小孩子，我也在成長」。

發文一出，引來許多網友留言狂讚：「『畢竟我也是小孩子，我也在成長』這句話好酷啊」、「好喜歡這種環境，父母會傾聽而且顧及到孩子的感受」、「孫儷真是個好媽媽」、「等等好懂事、好溫柔」、「原來平等交流的孩子是這樣的...真好呀」、「孫儷的教育方式真的很棒，很多人難以做到」。

孫儷 教育

上一則

2年沒回家靠視訊 梁靜茹盼有任意門

下一則

甄珍眼睛術後發炎 自曝「人生首戴隱形眼鏡」

延伸閱讀

章子怡的情人節…和爸爸一起包餃子

章子怡的情人節…和爸爸一起包餃子
千山萬水（四）

千山萬水（四）
邱淑貞女兒撞名女星 改名Ayla進軍中國

邱淑貞女兒撞名女星 改名Ayla進軍中國
過年父母給女友8000元紅包 寧波男：她爸媽分文沒給我

過年父母給女友8000元紅包 寧波男：她爸媽分文沒給我

熱門新聞

李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
楊冪再度披上白紗。（取材自微博）

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

2022-02-09 02:24
林青霞。(取材自微博)

林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態

2022-02-10 22:59
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
湯唯(左)與老公金泰勇。(本報資料照片，華映提供）

湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測

2022-02-09 20:35

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元