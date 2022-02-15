章子怡的情人節…和爸爸一起包餃子

章子怡（右）情人節和爸爸一起包餃子。（視頻截圖）

眾星在情人節花式秀恩愛；王祖藍曬與老婆合照甜蜜慶祝結婚7周年，陳曉陳妍希夫婦依偎吃火鍋；章子怡也曬出了屬於自己的情人節過法：和家人一起包餃子，章子怡貼文寫著：「餃子適合任何節日」。

據網易娛樂報導，章子怡梳起劉海扎起長髮和爸爸一起包餃子，好讓自己更麻利，穿了一件棕色開衫的她還全素顏，並未刻意打扮，渾身上下都散發的生活氣息，相當真實自然。

視頻中章子怡爸爸負責包餃子，章子怡則幫著爸爸擀餃子皮 ，父女倆一起在廚房忙碌，很溫馨；章子怡還得到爸爸的誇獎，受寵若驚的小表情很可愛。據報導，至於突然入鏡的汪峰，似乎被鏡頭嚇了一跳，瞪著眼睛愣了幾秒。

隨後章子怡便也加入包餃子，只見她熟練地挑起肉餡，歪著頭認真包餃子，包完餃子後還開心地對著鏡頭展示。這是章子怡為數不多的一次秀廚藝。

最後，章子怡則曬出了一張美食 照和鮮花照，想來就是和老公汪峰一起慶祝情人節時拍攝的。

此次跟著子怡一起回娘家的汪峰，看來已得到岳父岳母的認可。據報導，當初章子怡和汪峰在一起時，章子怡的父母並不同意，甚至不允許女兒在他們面前提汪峰；不過即使父母反對，但章子怡還是義無反顧，還為了汪峰搬出家裡搬，與家人關係一度鬧得很僵。