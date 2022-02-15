太難了…彭小苒扮滑冰女將 就是管不住貪吃的嘴

彭小苒在電視劇「冰雪之名」中飾演中國冰雪運動拓荒者李冰河。（取材自新快報）

冬奧題材電視劇「冰雪之名」目前正在中國熱播；出演中國初代花滑運動員 的彭小苒接受採訪表示，演了運動員之後，感覺對冬奧也有一種參與感。

彭小苒憑著出演「老九門」「君九齡」等劇集獲得觀眾認可，這次她在「冰雪之名」飾演花樣滑冰雙人滑運動員李冰河 ；據新快報報導，在彭小苒看來，李冰河是上世紀九十年代的弄潮兒，雖然家境優渥，但是她從小有著自己的花滑夢和冬奧夢。

李冰河是中國冰雪運動的拓荒者，她在追求夢想的道路上可謂困難重重；諸如家庭的阻礙、技術的提高及與搭檔的磨合，「李冰河經歷了一段低谷期，最後通過觀看中外的花滑比賽錄像來精進自己。」值得一提的是，劇中李冰河為了和搭檔嚴振華共同實現花滑夢想，放棄出國留學的機會；報導指出，彭小苒直言，自己能理解她的選擇，「其實我在拍戲之前，我跟一位滑冰運動員了解他的故事。他現在已經20多歲了，從年齡來講已經不是衝擊獎牌的最好年紀，但他仍然願意滑下去。」「對於滑冰這項運動的熱愛，這些運動員是有信念感的，是有執念的。在這條道路上，他們從來都是很篤定的，從來沒有猶豫過。」

據報導，在拍這部戲之前，彭小苒稍微接觸過冰上項目。這次出演，彭小苒做了一些突擊訓練，「太難的動作，其實我沒有辦法做到，只能做一些基礎的動作。真的是台上一分鐘，台下十年功，沒點兒底子，突擊訓練也是學不來的。」更重要的是，彭小苒特地在開拍前，了解運動員冰上訓練以外的生活的一面，「因為同樣的一個選擇，普通人和運動員的想法和側重點是不一樣的。」通過和這些冰雪運動員的接觸，彭小苒也非常感慨，「他們克服了很多我們常人沒有辦法克服的身體上的困難。」

問及彭小苒本人和李冰河有多少相似度，彭小苒直言，自己和角色最像的地方就是「軸」，「我和李冰河一樣，認準一件事兒，不會輕易改變，想方設法要成功。」「不像的地方就是冰河為了控制身材真能管住嘴巴，控制飲食。但我是真管不住啊。」她更笑言，因為拍攝時，正值大東北的12月，加之訓練館溫度特別低，因此更沒法拒絕美食的誘惑，「每一場吃道具的戲都特別印象深刻，酸菜餡餃子太好吃了！還有燒烤、火鍋兒、路邊兒糖葫蘆、大列巴等，好吃的太多，而且東北菜口味重，口味一重，又特別想吃主食，（要忍住）太難了！」

「冰雪之名」開播正是北京冬奧 會進行得如火如荼的時候，彭小苒比以往更關注冬奧冰雪比賽，「我最近看到谷愛凌奪冠，我還真的是挺激動的，我覺得她太棒了。我看到她奪冠之後還上前安慰那個失誤的選手，我覺得這就是奧林匹克精神！」

彭小苒更直言，無論這些冰雪運動員是否能取得獎牌，他們背後的這種付出都值得大家去肯定，「每一個站在賽場上的運動員已經非常棒了，都值得我們為之驕傲。」