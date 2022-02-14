張藝謀「自殘式」作息 妻心疼：他累到靠吃藥才能說話

張藝謀（右）工作敬業，妻子陳婷（中）卻在網路貼出一篇長文，心疼他發燒仍堅持工作。（取材自微博）

張藝謀工作敬業眾所周知，尤其是與他曾經合作的演員，都在訪談中提過；2月14日張藝謀的妻子陳婷在凌晨4點多發出一篇長文，文章開頭，陳婷很糾結要不要發文，但為讓網友們多了解他們一家人真實生活，她選擇敞開心扉。陳婷表示，在臨近開幕式的最後幾個月，張藝謀累到靠藥物維持才能說話，並且還連續幾天發高燒，工作量卻絲毫未減。

騰訊新聞報導，陳婷在文中提到自己非常盼望冬奧早日結束，因為身為張藝謀的家人由於擔心他的健康問題，一開始就不支持他當冬奧開閉幕式總導演 。

她還回憶了與張藝謀之間關於冬奧會工作的一段對話，從對話中能夠看到張藝謀對搞好冬奧會的決心，哪怕妻子再不支持，他也義無反顧地接下重任。

張藝謀今年已經到了古稀之年，70歲的他的確應該以身體為重。但陳婷在文中透露，他幾乎把每一天的時間都排滿，有時候甚至可以不睡覺，而且飯量也很少。除此之外，在身體極度需要休息時，還要每天走5公里暴汗才罷休。

假日一家人想要一起吃飯，看到丈夫百忙之中趕回，內心會覺得給他添麻煩，而且因此耽誤時間的話，還要拿休息時間去補。

陳婷寫到這裡忍不住感慨，實在看不下去丈夫這種自殘式的工作節奏，擔心他隨時會突然倒下。陳婷認為張藝謀是在用瘋狂的工作強度和極度不健康的生活方式消耗生命。

陳婷在文末很心疼地強調，成功的代價背後需要付出的是健康是生命；同時，她也向大家致歉，自己作為家人，沒有辦法發自內心地支持丈夫為工作鞠躬盡瘁。陳婷還提出了多個疑問，應該是希望看到文章的人，能夠理解她身為妻子的想法吧。

最後，她表達了自己寫文章的最終目的，只是希望孩子爸爸可以健康地陪伴家人很久……。

為了證明自己所言非虛，陳婷還曬出了與孩子的聊天記錄截圖，內容中能夠看到，孩子詢問她，爸最近有沒有時間，應該沒那麼忙了吧。她回覆稱，還挺忙的，日前也還到半夜3點。

網友們看到以後，也都紛紛對陳婷的心情表示理解，同時也更加敬佩張藝謀在工作上的堅持與努力。

翻看之前的消息，張藝謀確實為了辦好冬奧會付出了很多，2月6日他在上央視受訪時就是啞著嗓子與主持人交流，當時他也透露自己一天只睡3小時。

可喜的是張藝謀的付出，在冬奧會開幕式播出後，獲得了高度的讚美，相信這對他來說就是最大的肯定。