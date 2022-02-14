「冰雪之名」蹭冬奧熱 冰墩墩催情 彭小苒曖昧滿出劇外

憑借極富年代感的鏡頭，江蘇衛視「冰雪之名」呈現熱血的冰上競技，吸引眾多目光。（視頻截圖）

北京冬奧 會如火如荼競賽，全民冰雪熱度一浪高過一浪。乘著奧運的東風，江蘇衛視「冰雪之名」憑借極富年代感的鏡頭、熱血的冰上競技吸引了眾多目光。劇中，執著追夢的「華冰」組合圈粉無數」。劇外，彭小苒和陳若軒也是互動頻繁，前者在微博向後者在線求「冰墩墩」，更是讓粉紅氣泡溢出到螢幕外。

騰訊娛樂報導，近日，李冰河 的扮演者彭小苒接受江蘇衛視組織的媒體採訪，更多劇集拍攝的幕後故事被一一揭秘。李冰河劇中和搭檔嚴振華某種程度上來說，其實也是中國初代冰雪人的縮影，他們在追求夢想的道路上可謂困難重重。但即便走得跌跌撞撞，李冰河依然沒有輕言放棄。採訪中，彭小苒坦言，對方身上這股「執拗勁兒」和自己非常相像。「她挺軸的，認準一件事就不會輕易改變，想方設法都要成功。」

彭小苒是個土生土長的北京人，小時候雖然也曾去什剎海玩冰車，但要說對於專業的冰雪運動，她還是個十足的「門外漢」。正因為此，此番飾演花滑運動員 李冰河，對彭小苒來說也是個不小的挑戰。進組之前，她親自上門向專業運動員取經，去了解他們的故事，「因為同樣一個選擇，普通人和運動員之間，他的想法、關心的重點可能都是不一樣的。」

彭小苒說：「我們還專門去看了花樣滑冰運動員的訓練，去網絡上搜索中外運動員的比賽視頻，一個動作一個動作仔細研究。當然，拍攝過程中，也會有專門的花滑教練陪著我們，大家一起熬大夜，一點點幫我們摳動作。」不過，即便已經做足了準備工作，真正上冰之後演員們還是有些手忙腳亂。「說實話，太難的動作我們根本沒辦法做到，只能去盡量學習一些基礎的動作。台上一分鍾，台下十年功，沒點底子的話，這真的是突擊不來的。」

「冰雪之名」大部分都是在東北取景，極端嚴寒天氣也給劇組拍攝帶來了不小的麻煩。「我記得當時已經是零下十幾度了，然後我們花滑的衣服又特別薄，場館裡還沒有暖氣，溫度特別低，真的是冷得直哆嗦。」不過，如今回過頭去看這段拍攝經歷，彭小苒早就忘記了刺骨的嚴寒，滿腦子都是東北美食。「酸菜餃子太好吃了！還有火鍋、糖葫蘆、大列巴、鍋包肉、燒烤、大包子……好吃的真的太多了。而且東北菜口味還很重，口味一重你就特別想吃主食，我可真是管不住嘴啊！太難了。」

這次的拍攝經歷，也讓彭小苒對冰雪運動和奧林匹克有了更多不一樣的感情。「說實在的，以前真沒怎麼關注冬奧會，但現在只要有時間都會看。」在個人微博上，彭小苒不僅賣力為冬奧健兒加油助威，而且還曬出自己手繪的冬奧圖標，以實際行動助力北京冬奧會。

談到自己最喜歡的運動員，彭小苒幾乎是脫口而出：「谷愛凌」。「我那天真特別激動，我覺得她太棒了。而且我看到她奪冠之後還跪在地上安慰失誤的選手，我覺得這就是奧林匹克精神。」

金牌之外，彭小苒還看到了更多運動員背後的艱辛。彭小苒透露，拍攝「冰雪之名」的時候，自己曾拜訪過一位專業的花滑運動員。他從五歲開始練習滑冰，到現在可能已經過了衝刺獎牌最好的年紀。「但他依然願意滑下去，雖然中間經歷了很多變故，但他在滑冰這條夢想的道路上始終篤定，從來沒有猶豫過，這是非常打動我的。」彭小苒動情地說：「所以我覺得，運動員只要能站上賽場，無論能否取得金牌和獎牌，都已經是最棒的了，他們永遠是我們的驕傲。」