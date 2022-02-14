馬麗曬恩愛 小11歲老公背影壯碩 2歲兒身高到媽媽腰部

馬麗（左）情人節曬照，一家三口在海邊度假，小11歲的老公（右）背影壯碩。（取材自微博）

情人節氣氛催情，中國藝人馬麗曬出一家三口的合照，並配文「我的小情人，節日快樂。」十分甜蜜；照片中，可看到馬麗2歲兒子的身高，已到了媽媽腰部，小11歲的老公許文赫背影壯碩。

馬麗一家三口在海邊度假，十分愜意。馬麗穿著黑色上衣搭配碎花裙，簡單休閒親和力滿分，側臉五官生動立體，皮膚也沒有什麼皺紋，保養得當。馬麗的老公許文赫穿著白T恤搭配短褲，頭上還扎了一個小辮子，打扮得非常清涼，背影照片看起來身材很強壯。

馬麗成為中國影史首位百億票房女演員。(取材自微博)

兩人分別牽著孩子的手，2歲的兒子身高猛增，已經到媽媽腰部了。小腳丫還抬起來，彷彿是想向前跑，活潑又靈動。小小的背影特別可愛，一家三口溫馨有愛，畫面非常和諧。網友也直呼一家三口在一起太幸福了，並祝福馬麗情人節快樂。

2017年，馬麗和許文赫公開戀情，2018年領證，2020年馬麗生下兒子。從剛剛開始外界都不看好的姐弟戀，到如今圈內的模範夫妻，離不開兩人的互相關心、互相扶持。馬麗不管是拍戲，還是參加活動，基本都能看到許文赫的身影，他一直在背後默默支持馬麗，給足馬麗安全感。

如今馬麗在中國累計票房破115億人民幣（約18億美元），成為內地累計票房最高的女演員，「夏洛特煩惱」、「羞羞的鐵拳」等多部電影 都是好評如潮。馬麗並沒有就此止步，也在嘗試不同風格的作品。在2021年上映的電影「東北虎」中，馬麗挑戰新角色，讓觀眾眼前一亮，反響很不錯，也讓觀眾看到了馬麗的努力。