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范冰冰 歐美票房冷冰冰 兩部電影不到2000萬元

記者蘇詠智／綜合報導
范冰冰在「355：諜影特攻」扮演豔麗女特工。（取材自IMDb）
范冰冰在「355：諜影特攻」扮演豔麗女特工。（取材自IMDb）

積極想重回幕前但暫時還無法如願的中國女星范冰冰，昔日氣勢如日中天時，曾經大動作進軍歐美，不料之後爆發「陰陽合同」的風波，事業大受打擊，參與演出的兩部英語片也一拖數年才在近期先後在美上映，不過話題已經冷掉，票房反應更差，兩片加起來還不到2000萬美元。

范冰冰曾在中國特供版的「鋼鐵人3」（Iron Man 3）出現，接著在「X戰警：未來昔日」（X-Men: Days of Future Past）的全球公映版都可以看到她的演出，歐美影壇一度考慮借助她在中國的號召力增加在中國的票房保證。她在改編自小說的「日月人魚」扮演片名中所指的人魚，具有延年益壽、療傷治病的神奇魔力。

此片本因特效製作費時，遲遲未能上映，後來檔期又數度調動，一度外界都懷疑片子推出遙遙無期，結果上個月下旬這部片以「國王的女兒」（The Moon and the Sun）這個新片名在美加正式公映，雖然戲院排到2000多家，票房依舊沒有起色，至今才170餘萬美元。

片中范冰冰的戲大都在水裡，又透過特效把她的臉稍作改變，角色雖正面卻給人的印象不強烈，沒法為她的事業有太大拉抬。

另一部她在前年參與、「陰陽合同」風波後才拍到她戲分的「355：諜影特攻」（英語：The 355），曾在坎城影展上盛大宣布籌拍，那時據稱是各國片商搶最凶的新片之一，不料後面碰到她出事，等到她正式加入已經拖了快一年，殺青後又碰上新冠肺炎攪局，同樣在上個月才開始於全球各地推出，票房也不如預期，美加至今的累積票房也才1400多萬美元。

雖然美國觀眾這陣子一口氣可以看到兩部范冰冰的電影，只是賣座都欠佳，話題也偏冷，她暫時沒辦法從英語片的市場反攻回中國。

范冰冰在「國王的女兒」扮演人魚。（取材自IMDb）
范冰冰在「國王的女兒」扮演人魚。（取材自IMDb）

范冰冰 坎城影展 電影

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