朴信惠分享韓服婚照挨批 網：故意踩辱華地雷

朴信惠分享韓服婚紗照挨批。（取材自Instagram）

北京冬奧 燒出韓服爭議，再度挑起中、韓人民對立情緒。韓星朴信惠分享自己的韓服婚紗照也遭殃，遭網友轉發到微博 ，批她其心可議。

朴信惠先前就拍了傳統、現代兩種版本的婚紗照，婚禮結束後陸續放上Instagram與粉絲分享。她近日分享一張自己的韓服婚紗美照，HASHTAG標註「한복（韓服）」，其餘只抒發個人心聲，最後說「拍『尚衣院』時還以為已經穿得夠多次了，但再穿上還是好棒」。

儘管如此，但她仍踩到辱華地雷。她的貼文被微博公眾號轉發後，連帶原本的貼文下方也湧入一陣謾罵，中國網友認為現在時機敏感，她「故意」在這個時間點上分享韓服照，背後動機絕不單純。

此事態被南韓 網友發現後PO到theqoo論壇，短時間內湧進5萬多人觀看，「真是沒文化」、「有夠沒水準的」「一群瘋子四處撒野，但那又如何呢？韓服就是我們的啊」、「可惡的瘋子們！不准你們動我們姐姐」。

此外，先前孝淵、請夏都因為韓服議題莫名遭到「出征」，讓南韓網友看不下去。部分南韓演員也吞不下這口氣，李鐘赫和韓尚進各自在Instagram上寫下「（韓服）本來就是我們的」，不允許傳統文化被扭曲。

北京冬奧日前在開幕式請56個民族代表傳遞五星旗，其中朝鮮族代表身穿的服飾引起南韓民眾不滿，紛紛在社群平台上抗議「為什麼會出現韓服」，中方則說該服飾是「朝鮮族漢服」與韓服不同。