邱淑貞女兒撞名女星 改名Ayla進軍中國

星媽邱淑貞（左）在背後操盤打理大女兒沈月的演藝事業。 （取材自Instagram）

90年代香港 的性感女神邱淑貞，雖已淡出演藝圈多年，不過大女兒沈月遺傳了媽媽的好基因，還被封為最美的星二代，已經滿20歲的她，今年宣告要以英文名「Ayla」開展演藝事業，而這原因與進軍中國市場有關。

鏡週刊報導，沈月之前因為美貌出眾，已是成時尚 圈寵兒，而今年更是宣告要以英文「Ayla」拓展演藝事業，還傳出這背後都是媽媽邱淑貞在背後操盤，因為若想要進軍中國市場，沈月的名字剛好與中國一位女演員撞名，中國女星沈月已出道五年，演出過陸版「流星花園」杉菜一角，還與言承旭演過「我好喜歡你」，在中國已有一定的知名度，因此才決定改以英文名來做區隔。

今年開春沈月在訪問中宣布以「Ayla」的新英文名展開人生新階段，也會用這個名字繼續其演藝事業。她透露「Ayla」是以冒險（Adventure） 、青年覺醒（Youthquake）、愛（Love）和一點點創意（A little bit of creativity）作為寄寓，對於香港人，又是時尚圈來說，以英文名走跳江湖其實並不意外。

但據報導，有知情人透露，其實去年沈月以本名入行成為時尚模特兒，但沒多久就改用英文名，背後除了高人指點，恐也與她有可能進軍中國市場有關。

不過母女的顏值比較起來，還是邱淑貞更勝一籌。邱淑貞曾在李連杰 版「倚天屠龍記」飾演的「小昭」，尤其令人驚豔。