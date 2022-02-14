袁詠儀狂砸港幣2000萬買名牌包 張智霖：快破產

張智霖（左）、袁詠儀經常針對買包一事公開鬥嘴。（取材自Instagram）

香港 女星袁詠儀是出了名的買包狂，平時的興趣就是採購各種名牌包，而且還對品牌愛馬仕（Hermes）情有獨鍾，外界保守估計她光是買包就至少花了港幣2000萬（約256萬美元），也難怪丈夫張智霖近來會向外界求救：「我已經快破產 了。」

ETtoday報導，袁詠儀愛買包包，過去在節目上，夫妻倆經常為此事鬥嘴，張智霖除了爆料她獨鍾愛馬仕包，還不只一次模仿過夫妻倆一起外出逛街的情景，老婆一看見該牌店家就忍不住奔了進去，還曾同時看上好幾個包包，幽默要老公一口氣解決聖誕節 、情人節等節日。

近日，張智霖現身中國節目「我們的滾燙人生」，期間發現現場有律師開放眾人提問，他立刻抓住機會求救：「太太如果瘋狂花老公的錢，算不算犯法呢？」怎料換來的答案卻是「如果買很多包，她很開心，你的日子更好過，多好」，讓他無奈向律師苦嘆：「不，你太看得起我了，我已經快破產了。」

曾有網友保守估計，袁詠儀光是在買包上面就花了至少港幣2000萬，過去張智霖挑戰高空彈跳時，就曾對著天空大喊：「老婆，不要再買包了！」當時袁詠儀幽默笑回「好的不買那麼多」，間接表明仍會繼續買的決心，笑翻眾人。