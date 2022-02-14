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Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）
Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

中國女星Angelababy上月底宣布和黃曉明離婚，有網友近日在蘇州商場偶遇她，她還帶著兒子小海綿。這也是Angelababy宣布和黃曉明離婚以後，首次被拍到和小海綿同框，她和兒子一起快樂地吃著冰淇淋。

照片中的Angelababy戴著一頂白色鴨舌帽，全身黑色穿搭，在她旁邊的小海綿雖然才5歲，但身高已經到她的腰部了。

32歲的Angelababy和兒子站在一起，仍顯得非常年輕。該網友表示，Angelababy本人真的臉超小，腿超細，雖只是低調逛街，但顏值超級吸引人。

照片中Angelababy似乎正對小海綿說著什麼，她的嘴角揚起，看來心情相當不錯。

在網友的偶遇照中，Baby一行最少有4個人，第一張偶遇照中，Baby和一位高大帥氣的神祕男走在最前面，兩人不時靠近交流著什麼。

Angelababy前段時間還被拍到在劇組拍戲，照片中的她穿上校服，豎起一個高馬尾，格外青春靚麗。所以這段時間Angelababy應該是相當忙碌的，但她還是努力抽出時間陪伴小海綿。

Angelababy在外網的個人社交帳號，也常常展示和小海綿的溫馨日常，無論是親子裝還是小海綿畫的畫，又或者是親自為小海綿舉辦的生日派對，都展現出母子情深。

Angelababy 黃曉明 親子

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