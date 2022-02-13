網友勸快跑… 郭采潔男友遭爆「吸毒、3P」 怒PO律師函

伊德爾（左）與郭采潔過去曾在節目與音樂上有合作。（取材自微博）

近年都在大陸發展的郭采潔，去年爆出和樂手伊德爾的緋聞 ，但男方負面傳聞不斷，有位自稱是伊德爾前相親對象的網友爆料他私生活混亂、會搞3P，還會騷擾女性，更涉及吸毒等不堪的行為。郭采潔至今未回應，伊德爾發聲明駁斥醜聞，並表示已委請律師處理此事。

郭采潔與伊德爾是三年前參加大陸的電視節目「一起樂隊吧 」認識，郭采潔對小自己五歲的伊德爾在音樂方面才華頗為欣賞，也找他一起製作專輯，幾度被拍到有親密互動，卻從未公開承認戀情。

伊德爾去年8月先是被自稱「是菠蘿小妹」的網友踢爆私生活混亂，女子自稱兩人曾交往過，男方不僅劈腿她的閨密，分手後還一直想要再發生關係，甚至讓她吸毒。

不料半年後，類似的爆料又出現，且標題直接打上「郭采潔現任老公是我的前相親對象」，該篇文中稱郭采潔不但為他買了兩間房，還花500萬人民幣（約78.6萬美元）替他開音樂公司；但他私生活很亂，不只玩3P還會誘拐女生吸毒，最後寫道：「人可以浪漫，但也要選對人，這個男人真的不值得。」

郭采潔粉絲擔憂地到她微博 上留言，怕她被渣男所騙，不過她自從11日在微博上發了圖文，就再也沒任何新動作，對於粉絲的憂心以及爆料者的指控，完全沒回應。

面對醜聞連環爆，伊德爾在個人微博上貼出公開聲明，寫道：「關於近期網絡對我的一些傳聞，非常抱歉佔用了社會資源，造成了不良影響，在此向事件波及到的相關女士、無辜牽連者以及我的家人道歉，非常抱歉給你們帶來了傷害」。

針對他自身私德問題的爆料，伊德爾澄清，吸毒、濫交等指控都是不實的，「已委託律師處理此事，對於造謠者、傳播者保留追究其法律責任的權利。」