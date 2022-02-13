男神崩壞？51歲吳奇隆「臉圓了」 網嘆難敵歲月

吳奇隆近日上綜藝，被眼尖網友發現發福，面部浮腫。（取材自微博）

51歲男星吳奇隆 日前參與節目「超有趣滑雪 大會」的錄製，被指臉部浮腫，身材發福，跟昔日「步步驚心」的四阿哥，完全判若兩人，讓港媒都忍不住嘆「難敵歲月洗禮」。

香港01報導，2022冬奧在北京 舉辦，為了做宣傳，當地製作了一檔名為「超有趣滑雪大會」的綜藝節目，找了一大票當紅明星來滑雪，包括黃明昊、林一、王彥霖、虞書欣、張繼科組成超滑家族，一班藝人要在雪山完成各項任務。而新一集節目加入了Angelababy及吳奇隆兩位滑雪能手，兩人都在受訪時表達對滑雪的悸動。

節目除了滑雪競技遊戲外，也包含了推理元素，吳奇隆自曝「真的認真滑雪是大概15、16年前」，所以這次來錄影，是抱持著重新熟悉環境的心態，隨後很熱忱的參與節目錄影，玩著推理遊戲。

不過網民發現，節目中的吳奇隆竟然有點發福，臉似乎變得比以前還要圓了一點，粉絲甚為震驚，感嘆一代型男也敵不過歲月洗禮。

此外，吳奇隆的前妻馬雅舒近日曬出兒子的近照，為他慶祝7歲生日。只見小男孩長大不少，身高已經到了馬雅舒的腰部。馬雅舒兒子有著有著高挺的鼻梁、雪白皮膚和大眼睛，完全遺傳了媽媽的高顏值。

馬雅舒與吳奇隆曾有過一段婚姻，不過兩人並未生育子女，很快就離婚了。隨後她嫁給了外籍老公，生下了一兒一女。