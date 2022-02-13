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黃子韜「1張照片」爆熱戀 反嗆網友幻想症

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜和徐藝洋2020年起就多次傳過緋聞。（取材自微博）
黃子韜和徐藝洋2020年起就多次傳過緋聞。（取材自微博）

大陸藝人黃子韜和旗下藝人徐藝洋多次傳過緋聞，近日因為黃子韜微信頭像是和徐藝洋的合影，又爆出兩人戀愛中。對此，黃子韜發出五枚龍戒指的照片，被認為是在回應「烏龍」澄清緋聞，還在留言區寫下「說什麼說明白，我需要澄清什麼？一個個幻想症還是怎麼了，一張照片我需要說什麼」。

ETtoday報導，黃子韜先前在直播時秀出手機頁面，可見聊天軟體大頭貼為站在藍天白雲下的照片，怎料這張圖被一名自稱喜歡他9年的網友爆出高清版，並指出站在黃子韜身前的女子就是徐藝洋，引起一陣熱烈討論。

黃子韜隨後發出一張5枚龍戒的照片，疑似以「烏龍」回應緋聞，有粉絲留言要他說明回應，他激動連回「說什麼說明白，我需要澄清什麼？一個個幻想症還是怎麼了，一張照片我需要說什麼」、「我發個龍的戒指，有什麼錯？我自己拿出來給你們看手機，我怕你們看？」疑似否認戀情。

黃子韜和徐藝洋2020年起就多次傳過緋聞，更曾被爆料在三亞約會。這次直率否認緋聞，引起大批粉絲不滿，遭批「你委屈什麼？有什麼事情說清楚不行嗎？有那麼難嗎」、「你就把事情都明明白白說清楚有那麼難嗎？你不正面回應就會被無止境的造謠，現在的局面你真的沒有錯嗎」。

黃子韜和徐藝洋2020年起就多次傳過緋聞。（取材自微博）
黃子韜和徐藝洋2020年起就多次傳過緋聞。（取材自微博）

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