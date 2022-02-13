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黃曉明熱戀華妃？ 蔣欣撇緋聞：說什麼亂七八糟的

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明跟蔣欣一起在健身房鍛鍊，引起網友關注。（取材自抖音）
黃曉明跟蔣欣一起在健身房鍛鍊，引起網友關注。（取材自抖音）

大陸女星Angelababy和黃曉明宣布離婚後，兩人一舉一動都引發注目。最近黃曉明秀出一段健身影片，身旁出現一名女子，細看才發現是「甄嬛」女星蔣欣，兩人互動被網友瘋猜「在一起」，但她本人跳出來立刻霸氣回擊，「什麼亂七八糟的」、「我們是兄弟」。

黃曉明近日在抖音秀出一段健身影片，穿著黑色無袖背心，拿著啞鈴上下鍛鍊，還加上了北京冬季奧運吉祥物「冰墩墩」的特效濾鏡。影片最後赫見一位女演員正在努力地慢跑運動，一看才發現是因「後宮甄嬛傳」中華妃一角走紅的38歲女星蔣欣。

不僅如此，蔣欣也同樣在個人的抖音帳號上，曬出與黃曉明同款的冰墩墩濾鏡，幾乎素顏出鏡，但氣色看起來仍相當紅潤。只不過她驚喜出現在男方帳號，又使用了同一款特效，讓粉絲忍不住留言猜測「黃曉明跟蔣欣是在一起了嗎」。

蔣欣看到這些流言蜚語，當場也立刻霸氣回擊，「什麼亂七八糟的」、「我們是兄弟」，正面澄清了這起烏龍緋聞。

有網友提及，黃曉明、蔣欣擔綱大陸懸疑劇「潛伏者」的男、女主角，兩人也是多年好友，再加上一起拍戲，才會剛好在同一景點運動。同劇演員還有吳曉亮、萬茜等人，而兩人的絕佳默契也讓許多影迷相當期待戲劇的播出。

蔣欣最近上傳了一段跟黃曉明同款特效的影片。（取材自抖音）
蔣欣最近上傳了一段跟黃曉明同款特效的影片。（取材自抖音）

黃曉明 健身 抖音

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